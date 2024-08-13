Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго
Киев • УНН
Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты на Черниговщине. Потребители запитаны, отключения не прогнозируются, но украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток.
Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в Черниговской области, отключения сегодня не прогнозируются, при этом следует потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Последствия атак россиян на энергетику
"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты на Черниговщине", - сообщили в Укрэнерго.
Указано, что из-за ночной атаки российских БПЛА на энергообъекты в северном регионе "обесточивались промышленные и бытовые потребители в отдельных районах Черниговской области". "По состоянию на утро все потребители запитаны. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - сообщили в компании.
Потребление
Потребление в понедельник, 12 августа, несколько снизилось. По сравнению с предыдущим рабочим днем, пятницей, 9 августа, максимум потребления электроэнергии был на 2,6% меньше.
Сегодня, 13 августа, по состоянию на 9:30, потребление держится на том же уровне, что и в аналогичное время прошлых суток.
"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях - будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали, по возможности, в период жары потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток.
Аварийная помощь
Вчера, 12 августа, по запросу НЭК "Укрэнерго", Украина получала аварийную помощь из энергосистемы Словакии.
Экспорт
Не происходит и не предполагается.
Обесточивание
Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 491 населенный пункт. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители на Днепропетровщине.
Ситуация на ЗАЭС
По данным Минэнерго, "эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции получили доступ к градирне станции, чтобы ознакомиться с последствиями пожара, который оккупанты устроили накануне".
"На основе полученных данных эксперты не сделали окончательных выводов относительно обстоятельств возгорания. Команда МАГАТЭ провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и подтвердила отсутствие признаков повышенного уровня радиации", - говорится в сообщении Минэнерго.