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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

Отключений не прогнозируется, в Черниговской области из-за ночной атаки рф дронами были обесточивания - Укрэнерго

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 08:12  •  30790 просмотра

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Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты на Черниговщине. Потребители запитаны, отключения не прогнозируются, но украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию в течение суток.

Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в Черниговской области, отключения сегодня не прогнозируются, при этом следует потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток, сообщили во вторник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Последствия атак россиян на энергетику

"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты на Черниговщине", - сообщили в Укрэнерго.

Указано, что из-за ночной атаки российских БПЛА на энергообъекты в северном регионе "обесточивались промышленные и бытовые потребители в отдельных районах Черниговской области". "По состоянию на утро все потребители запитаны. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", - сообщили в компании.

Потребление

Потребление в понедельник, 12 августа, несколько снизилось. По сравнению с предыдущим рабочим днем, пятницей, 9 августа, максимум потребления электроэнергии был на 2,6% меньше. 

Сегодня, 13 августа, по состоянию на 9:30, потребление держится на том же уровне, что и в аналогичное время прошлых суток.  

"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях - будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали, по возможности, в период жары потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток. 

Аварийная помощь

Вчера, 12 августа, по запросу НЭК "Укрэнерго", Украина получала аварийную помощь из энергосистемы Словакии. 

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Обесточивание

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточен 491 населенный пункт. Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители на Днепропетровщине.

Ситуация на ЗАЭС

По данным Минэнерго, "эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции получили доступ к градирне станции, чтобы ознакомиться с последствиями пожара, который оккупанты устроили накануне".

"На основе полученных данных эксперты не сделали окончательных выводов относительно обстоятельств возгорания. Команда МАГАТЭ провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и подтвердила отсутствие признаков повышенного уровня радиации", - говорится в сообщении Минэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
mezhdunarodnoe-agentstvo-po-atomnoi-energiiМеждународное агентство по атомной энергии
ukrenerhoУкрэнерго
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
khersonskaya-oblastХерсонская область
ukrainaУкраина
donetskДонецк
chernigovЧернигов
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