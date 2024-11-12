От вооруженной агрессии рф в Украине погибло уже 589 детей

589 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии рф. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора со ссылкой на ювенальную прокурору, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что более 2270 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф.

По состоянию на утро 12 ноября 2024 года по официальной информации ювенальных прокуроров 589 детей погибли и более 1681 получили ранения различной степени тяжести - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 598, Харьковской - 459, Херсонской - 187, Днепропетровской - 190, Киевской - 133, Запорожской - 154, Николаевской - 117.

В последние дни:

11 ноября в результате обстрела г. Кривой Рог Днепропетровской области погибли мальчики 2 и 10 лет и 2-месячная девочка, травмирован 11-летний мальчик.

11 ноября в результате обстрела г. Запорожье ранены 5 детей: мальчики в возрасте 4, 16 и 17 лет и девочки - 15 и 17 лет.

11 ноября в результате обстрела г. Краматорск Донецкой области ранен 16-летний подросток.

Напомним

Верховная Рада приняла закон о социальной защите детей, пострадавших от агрессии рф. Документ предусматривает создание госреестра таких детей.

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