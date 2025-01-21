Орбан угрожает Украине "дать отпор" из-за прекращения транзита российского газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство решением Украины прекратить транзит российского газа с 2025 года. На пресс-конференции во время визита в Братиславу он заявил, что "Будапешт рассматривает возможность ответа на этот шаг", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Орбана, "Украина не только прекратила транзит газа через свою территорию, но и якобы отказывается от переговоров". Таким образом, по его мнению, решение Украины якобы "угрожает Венгрии, Словакии и всему региону".

"Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов рассердимся и дадим отпор", - заявил Орбан.

По его мнению, "то, как сегодня киевляне пытаются контролировать и формировать отношения с центральноевропейскими странами, является неприемлемым".

Он также заявил, что выступает против "быстрого членства" Украины в Европейском Союзе - потому что это якобы "разорит венгерскую экономику". А если Украина вступит в НАТО, то это приведет к "войне Альянса с россией", уточнил Орбан.

Венгрия предложила "хитрый план" по сохранению транзита газа через Украину

Напомним

Премьер Словакии Роберт Фицо рассматривает возможность ветирования решений ЕС по Украине из-за прекращения транзита российского газа. Страна может потерять 1,5 млрд евро из-за отсутствия транзита.