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Орбан погрожує Україні "дати відсіч" через припинення транзиту російського газу

Орбан погрожує Україні "дати відсіч" через припинення транзиту російського газу

Київ • УНН

 • 54463 перегляди

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення рішенням України припинити транзит газу з 2025 року. Він заявив про можливу відповідь Будапешта та виступив проти швидкого членства України в ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення рішенням України припинити транзит російського газу з 2025 року. На пресконференції під час візиту до Братислави він заявив, що "Будапешт розглядає можливість відповіді на цей крок", передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

За словами Орбана, "Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів". Таким чином, на його думку, рішення України нібито "загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону".

"Київ більше не сидить у сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч", – заявив Орбан.

На його думку, "те, як сьогодні кияни намагаються контролювати і формувати відносини з центральноєвропейськими країнами, є неприйнятним".

Він також заявив, що виступає проти "швидкого членства" України в Європейському Союзі – бо це начебто "розорить угорську економіку". А якщо Україна вступить в НАТО, то це призведе до "війни Альянсу з Росією", уточнив Орбан.

Угорщина запропонувала "хитрий план" щодо збереження транзиту газу через Україну21.12.24, 20:21 • 53021 перегляд

Нагадаємо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розглядає можливість ветування рішень ЄС щодо України через припинення транзиту російського газу. Країна може втратити 1,5 млрд євро через відсутність транзиту.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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