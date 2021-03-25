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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 33258 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 49811 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 104937 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 140914 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193578 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192508 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278063 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157795 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143116 просмотра

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ООС: украинских военных продолжают обстреливать из гранатометов

ООС: украинских военных продолжают обстреливать из гранатометов

Киев  •  УНН

 • 17420 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. За прошедшие сутки, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм. Вблизи Авдеевки - российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского - враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников рядом населенного пункта Шумы оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенного пункта Богдановка, оккупанты вели огонь по позициям наших защитников с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Действия Украины

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ на территории ОРДЛО.

Российские наемники совершили ряд огневых провокаций, целью которых было контролируемое обострения обстановки на Мариупольском и Авдеевском направлениях. Традиционно, провокации сопровождались интенсивными информационными атаками, направленными на дискредитацию Вооруженных Сил Украины.

24 марта передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ вблизи Водяного в направлении передовых позиций наших защитников.

Напомним

В Одесской области умерла женщина-военнослужащий , которая вакцинировался от коронавируса два дня назад. По предварительным данным, смерть военнослужащей в Одесской области произошла вследствие острых расстройств кровообращения. Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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