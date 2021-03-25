ООС: українських військових продовжують обстрілювати з гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Протягом минулої доби, 24 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на пресцентр ООС.
Деталі
Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, противник відкривав вогонь у бік позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Поблизу Авдіївки – російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік наших позицій з гранатометів різних типів та стрілецької зброї, а в районі Лебединського – ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Позиції українських захисників поруч населеного пункту Шуми окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі населеного пункту Богданівка, окупанти вели вогонь по позиціям наших захисників з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Дії України
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО.
Російські найманці здійснили низку вогневих провокацій, метою яких було контрольоване загострення обстановки на Маріупольському та Авдіївському напрямках. Традиційно, провокації супроводжувались інтенсивними інформаційними атаками, спрямованими на дискредитацію Збройних Сил України.
24 березня передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували проведення інженерних робіт поблизу Водяного у напрямку передових позицій наших захисників.
Нагадаємо
В Одеській області померла жінка-військовослужбовець, яка вакцинувалася від коронавірусу два дні тому. За попередніми даними, смерть військовослужбовиці в Одеській області сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.