Оккупанты в ОРДЛО проводят учения и минирование местности - разведка

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КИЕВ. 29 января. УНН. На Донбассе боевики проводят занятия по тактической и огневой подготовке, артиллерийские тренировки, ими наращиваются минно-взрывные заграждения, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин российского производства. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

“В соединениях и частях оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжаются активные мероприятия боевой подготовки”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на этой неделе в подразделениях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов проводятся занятия по тактической и огневой подготовке, а также тренировки по управлению огнем артиллерийских подразделений в рамках так называемого “единого дня огня”.

“Кроме того, на передовых позициях оккупанты проводят инженерные работы по восстановлению фортификационных сооружений с одновременным наращиванием минно-взрывных заграждений, в том числе с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин российского производства”, — отмечается в сообщении.

В разведке сообщают, что вместе с тем высокая интенсивность такой деятельности оккупационных войск, отсутствие взаимодействия между подразделениями и осложненные погодные условия приводят к увеличению случаев подрывов военнослужащих противника на собственных минах.

Дополнения

За прошедшие сутки, 24 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

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