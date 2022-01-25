Окупанти в ОРДЛО проводять навчання та мінування місцевості - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Донбасі бойовики проводять заняття з тактичної та вогневої підготовки, артилерійські тренування, ними нарощуються мінно-вибухові загородження, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін російського виробництва. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише УНН.
Деталі
“У з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях продовжуються активні заходи бойової підготовки”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що цього тижня у підрозділах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів проводяться заняття з тактичної та вогневої підготовки, а також тренування з управління вогнем артилерійських підрозділів у межах так званого “єдиного дня вогню”.
“Крім того, на передових позиціях окупанти проводять інженерні роботи з відновлення фортифікаційних споруд з одночасним нарощуванням мінно-вибухових загороджень, у тому числі з використанням заборонених міжнародними конвенціями (договорами) протипіхотних мін російського виробництва”, — зазначається в повідомленні.
У розвідці повідомляють, що разом з тим висока інтенсивність такої діяльності окупаційних військ, відсутність взаємодії між підрозділами та ускладнені погодні умови призводять до збільшення випадків підривів військовослужбовців противника на власних мінах.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 24 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.