Военные рф били по Никопольскому району Днепропетровской области, артиллерией и дронами-камикадзе, есть раненый. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

«Никопольщина в течение дня под обстрелами. Из-за врага в райцентре пострадал 69-летний мужчина. Он будет лечиться дома», - сообщил Лысак.

По его словам, били россияне по самому Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской громадах. Применяли тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.

«Повредили пятиэтажку и 4 частных дома. А еще - 3 хозяйственные постройки, заборы, газопровод. Последствия атак, которые произошли под вечер, специалисты выясняют», - говорится в сообщении.

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