Киев • УНН
Российские военные обстреляли Никопольский район артиллерией и дронами-камикадзе. Пострадал 69-летний мужчина, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и инфраструктура.
Военные рф били по Никопольскому району Днепропетровской области, артиллерией и дронами-камикадзе, есть раненый. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
«Никопольщина в течение дня под обстрелами. Из-за врага в райцентре пострадал 69-летний мужчина. Он будет лечиться дома», - сообщил Лысак.
По его словам, били россияне по самому Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской громадах. Применяли тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе.
«Повредили пятиэтажку и 4 частных дома. А еще - 3 хозяйственные постройки, заборы, газопровод. Последствия атак, которые произошли под вечер, специалисты выясняют», - говорится в сообщении.
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