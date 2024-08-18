В школах на временно оккупированных территориях планируют активнее привлекать к учебному процессу так называемых "казаков". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В Центре сообщили, что во временно оккупированном Донецке состоялся образовательный семинар по вопросам участия казацких группировок в конкурсах для получения грантов в сфере образования.

Оккупанты планируют максимально милитаризировать образование на временно оккупированных территориях Украины. Известно, что псевдогерои в подавляющем большинстве будут учить детей военному делу, а также будут интегрированы в преподавание пропагандистских предметов вроде политинформации или даже истории - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что практика привлечения "казаков" к образовательному процессу на захваченных территориях Украины не нова. К примеру, на Херсонщине эти представители оккупационных войск рассказывали детям о том, как внедряют русский мир на уничтоженных ими же украинских землях, демонстрируют фильмы о красоте рф и о том, как важно стать частью россии еще в прошлом учебном году.

Напомним

На оккупированных территориях Украины вступление в ДОСААФ станет обязательным с 14 лет. россия пытается подготовить гражданских к мобилизации и привлекает детей к войне против своей Родины.

росія роздасть пропагандистські щоденники школярам з окупованої Донеччини - Центр нацспротиву