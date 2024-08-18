Оккупанты усиливают милитаризацию в школах и хотят активнее привлекать "казаков" к образовательному процессу
Киев • УНН
На оккупированных территориях Украины планируют усилить милитаризацию образования путем привлечения "казаков". Они будут учить детей военному делу и преподавать пропагандистские предметы.
В школах на временно оккупированных территориях планируют активнее привлекать к учебному процессу так называемых "казаков". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
В Центре сообщили, что во временно оккупированном Донецке состоялся образовательный семинар по вопросам участия казацких группировок в конкурсах для получения грантов в сфере образования.
Оккупанты планируют максимально милитаризировать образование на временно оккупированных территориях Украины. Известно, что псевдогерои в подавляющем большинстве будут учить детей военному делу, а также будут интегрированы в преподавание пропагандистских предметов вроде политинформации или даже истории
В ЦНС добавили, что практика привлечения "казаков" к образовательному процессу на захваченных территориях Украины не нова. К примеру, на Херсонщине эти представители оккупационных войск рассказывали детям о том, как внедряют русский мир на уничтоженных ими же украинских землях, демонстрируют фильмы о красоте рф и о том, как важно стать частью россии еще в прошлом учебном году.
Напомним
На оккупированных территориях Украины вступление в ДОСААФ станет обязательным с 14 лет. россия пытается подготовить гражданских к мобилизации и привлекает детей к войне против своей Родины.
росія роздасть пропагандистські щоденники школярам з окупованої Донеччини - Центр нацспротиву16 августа 2024, 11:57 • 30469 просмотров