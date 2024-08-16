На оккупированной территории Донецкой области россияне хотят раздать детям школьные дневники, которые разработаны при поддержке псевдоисториков и содержат множество российской пропаганды. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ученикам временно оккупированной Донетчины раздадут более 100 тысяч экземпляров унифицированных пропагандистских дневников.

Дневники разрабатывали местные псевдоисторики при полном финансировании из кремля. Он переполнен информацией о русском мире и его скрепах, искаженными историческими фактами, а также хвалебными одами "героям", которые принесли в украинский Донбасс вместе с войной смерть и разруху - заявили в Центре нацсопротивления.

Дополнение

В Сопротивлении добавляют, что российская пропаганда уже проникла во все сферы жизни на оккупированных территориях. В частности, недавно в ТО Донецке местные коллаборационисты смоделировали заседание ООН на тему соблюдения прав молодежи в мире.

Организаторами этого "цирка" стал молодежный парламент псевдообразования днр.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что россияне привозят рабочих из РФ и Крыма в оккупированный заповедник Аскания-Нова в Украине в рамках "промышленного туризма".