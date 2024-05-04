Оккупанты нанесли 246 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области

За прошедшие сутки, 3 мая, российские военные атаковали 12 населенных пунктов Запорожской области. Погибших и раненых нет. Об этом сообщил в своем канале Telegram председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

В общем армия РФ нанесла 246 ударов по городам и селам Запорожской области:

авиационные - по Малой Токмачке;

шесть раз применила РСЗО по Малой Токмачке, Левадному и Роботино;

109 беспилотниками различной модификации атаковала Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Копани;

129 раз из артиллерии обстреляла территории Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Вербового, Лобкового, Приморского, и Малиновки.

Поступило по меньшей мере 15 сообщений о разрушении жилья говорится в сообщении.

В то же время на Ореховском направлении Силы обороны Украины отбили пять атак армии РФ в районе Старомайорского в Донецкой области и Роботино Запорожской области, сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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