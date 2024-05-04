Окупанти завдали 246 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Протягом минулої доби, 3 травня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Загалом армія РФ завдала 246 ударів по містах та селах Запорізької області:

авіаційні — по Малій Токмачці;

шість разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці, Левадному та Роботиному;

109 безпілотниками різної модифікації атакувала Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Копані;

129 разів з артилерії обстріляла території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Лобкового, Приморського, та Малинівки.

Надійшло щонайменше 15 повідомлень про руйнування житла йдеться у повідомленні.

Водночас на Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ у районі Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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