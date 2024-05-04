Окупанти завдали 246 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
Російські війська 246 разів атакували 12 населених пунктів Запорізької області, включаючи авіаудари, РСЗВ, безпілотники та артилерійський вогонь, але жертв не зафіксовано.
Протягом минулої доби, 3 травня, російські військові атакували 12 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає. Про це повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Загалом армія РФ завдала 246 ударів по містах та селах Запорізької області:
- авіаційні — по Малій Токмачці;
- шість разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці, Левадному та Роботиному;
109 безпілотниками різної модифікації атакувала Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Копані;
129 разів з артилерії обстріляла території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Лобкового, Приморського, та Малинівки.
Надійшло щонайменше 15 повідомлень про руйнування житла
Водночас на Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ у районі Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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