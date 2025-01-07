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В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
13:58 • 12037 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
13:21 • 20683 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
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Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

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Оккупанты атакуют Херсонщину: среди пострадавших - трое сотрудников полиции

Оккупанты атакуют Херсонщину: среди пострадавших - трое сотрудников полиции

Киев  •  УНН

 • 2580 просмотра

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За сутки российские войска атаковали Херсонскую область, используя артиллерию, минометы и дроны. В результате обстрелов погибли два человека, 19 ранены, среди них трое полицейских.

На Херсонщине в результате российских обстрелов в течение суток два человека погибли и 19 получили ранения, среди пострадавших - трое сотрудников полиции, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

По данным МВД, российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Камышан. В результате атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получило значительные повреждения.

Вблизи Надднепрянского в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен 35-летний работник херсонской полиции.

Враг атаковал из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов, добавили в МВД.

россияне с самого утра бьют из БПЛА по Херсонской громаде: есть погибший и раненый7 янв. 2025, 10:29 • 16237 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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