Оккупанты атакуют Херсонщину: среди пострадавших - трое сотрудников полиции
Киев • УНН
За сутки российские войска атаковали Херсонскую область, используя артиллерию, минометы и дроны. В результате обстрелов погибли два человека, 19 ранены, среди них трое полицейских.
На Херсонщине в результате российских обстрелов в течение суток два человека погибли и 19 получили ранения, среди пострадавших - трое сотрудников полиции, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным МВД, российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Камышан. В результате атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получило значительные повреждения.
Вблизи Надднепрянского в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен 35-летний работник херсонской полиции.
Враг атаковал из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов, добавили в МВД.
россияне с самого утра бьют из БПЛА по Херсонской громаде: есть погибший и раненый7 янв. 2025, 10:29 • 16237 просмотров