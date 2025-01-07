Оккупанты атакуют Херсонщину: среди пострадавших - трое сотрудников полиции

На Херсонщине в результате российских обстрелов в течение суток два человека погибли и 19 получили ранения, среди пострадавших - трое сотрудников полиции, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

По данным МВД, российские военные ударили FPV-дроном по служебному автомобилю полиции возле Камышан. В результате атаки двое херсонских полицейских получили контузии. Транспортное средство получило значительные повреждения.

Вблизи Надднепрянского в результате сброса взрывчатки с беспилотника ранен 35-летний работник херсонской полиции.

Враг атаковал из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА населенные пункты Херсонского, Бериславского и Каховского районов, добавили в МВД.

россияне с самого утра бьют из БПЛА по Херсонской громаде: есть погибший и раненый