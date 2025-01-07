Окупанти атакують Херсонщину: серед постраждалих - троє працівників поліції

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів упродовж доби двоє людей загинули та 19 отримали поранення, серед постраждалих - троє працівників поліції, передає УНН із посиланням на МВС.

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За даними МВС, російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок атаки двоє херсонських поліцейських отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Поблизу Наддніпрянського внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранено 35-річного працівника херсонської поліції.

Ворога атакував з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів, додали у МВС.

росіяни з самого ранку бʼють з БПЛА по Херсонській громаді: є загиблий та поранений