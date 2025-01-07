Окупанти атакують Херсонщину: серед постраждалих - троє працівників поліції
Київ • УНН
За добу російські війська атакували Херсонську область, використовуючи артилерію, міномети та дрони. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, 19 поранено, серед них троє поліцейських.
На Херсонщині унаслідок російських обстрілів упродовж доби двоє людей загинули та 19 отримали поранення, серед постраждалих - троє працівників поліції, передає УНН із посиланням на МВС.
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За даними МВС, російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок атаки двоє херсонських поліцейських отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.
Поблизу Наддніпрянського внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранено 35-річного працівника херсонської поліції.
Ворога атакував з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів, додали у МВС.
росіяни з самого ранку бʼють з БПЛА по Херсонській громаді: є загиблий та поранений07.01.25, 12:29 • 24214 переглядiв