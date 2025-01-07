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Окупанти атакують Херсонщину: серед постраждалих - троє працівників поліції

Окупанти атакують Херсонщину: серед постраждалих - троє працівників поліції

Київ • УНН

 • 20627 перегляди

За добу російські війська атакували Херсонську область, використовуючи артилерію, міномети та дрони. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, 19 поранено, серед них троє поліцейських.

На Херсонщині унаслідок російських обстрілів упродовж доби двоє людей загинули та 19 отримали поранення, серед постраждалих - троє працівників поліції, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

За даними МВС, російські військові вдарили FPV-дроном по службовому автомобілю поліції біля Комишан. Внаслідок атаки двоє херсонських поліцейських отримали контузії. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень.

Поблизу Наддніпрянського внаслідок скидання вибухівки з безпілотника поранено 35-річного працівника херсонської поліції.

Ворога атакував з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню та БпЛА населені пункти Херсонського, Бериславського та Каховського районів, додали у МВС.

росіяни з самого ранку бʼють з БПЛА по Херсонській громаді: є загиблий та поранений07.01.25, 12:29 • 24214 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМіністерство внутрішніх справ України
khersonХерсон

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