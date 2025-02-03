Официально Трамп назначил генерала Келлогга спецпредставителем по Украине и рф
Киев • УНН
Дональд Трамп официально подписал указ о назначении генерала в отставке Кита Келлогга спецпредставителем США в Украине и террористическом государстве.
Трамп подписал официальный указ, назначив лейтенанта в отставке генерала Кита Келлога специальным представителем США в Украине и рф. Об этом сообщает журналистка Екатерина Лисунова, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп отметил, что за последнее время достигнут заметный прогресс, хотя не вдался в конкретные детали.
Мы достигли значительного прогресса по рф и Украине
Президент Америки также выразил интерес к возможности обмена помощи США на украинские редкоземельные элементы.
Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP03.02.25, 21:20 • 19010 просмотров
Напомним
Ранее было проинформировано, что Дональд Трамп избрал генерала в отставке Кита Келлогга своим специальным представителем по Украине и россии. Келлогг представил план по прекращению войны, который предусматривает замораживание линий фронта и переговоры.
Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27.11.24, 20:13 • 28087 просмотров