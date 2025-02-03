Официально Трамп назначил генерала Келлогга спецпредставителем по Украине и рф

Трамп подписал официальный указ, назначив лейтенанта в отставке генерала Кита Келлога специальным представителем США в Украине и рф. Об этом сообщает журналистка Екатерина Лисунова, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп отметил, что за последнее время достигнут заметный прогресс, хотя не вдался в конкретные детали.

Мы достигли значительного прогресса по рф и Украине