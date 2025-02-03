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Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP
19:20 • 19545 просмотра

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит
3 февраля, 15:14 • 103414 просмотра

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

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Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"
3 февраля, 14:18 • 90470 просмотра

Искусственное регулирование не снизит цены на лекарства, нужна конкуренция между производителями - "Пациенты Украины"

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период
3 февраля, 13:10 • 100025 просмотра

В ООН зафиксировали 79 казней украинских военнопленных россиянами: за какой период

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Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу
3 февраля, 12:50 • 112680 просмотра

Роскошная забывчивость: как помощник Гетманцева Сокур 8 лет "не замечал" сожительницу

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США запланировали встречи и переговоры с Украиной, россией и другими сторонами - Трамп
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официально Трамп назначил генерала Келлогга спецпредставителем по Украине и рф

Официально Трамп назначил генерала Келлогга спецпредставителем по Украине и рф

Киев  •  УНН

 • 2429 просмотра

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Дональд Трамп официально подписал указ о назначении генерала в отставке Кита Келлогга спецпредставителем США в Украине и террористическом государстве.

Трамп подписал официальный указ, назначив лейтенанта в отставке генерала Кита Келлога специальным представителем США в Украине и рф. Об этом сообщает журналистка Екатерина Лисунова, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп отметил, что за последнее время достигнут заметный прогресс, хотя не вдался в конкретные детали.

Мы достигли значительного прогресса по рф и Украине

- заявил Дональд Трамп.

Президент Америки также выразил интерес к возможности обмена помощи США на украинские редкоземельные элементы.

Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины - AFP03.02.25, 21:20 • 19010 просмотров

Напомним

Ранее было проинформировано, что Дональд Трамп избрал генерала в отставке Кита Келлогга своим специальным представителем по Украине и россии. Келлогг представил план по прекращению войны, который предусматривает замораживание линий фронта и переговоры.

Трамп назначил спецпредставителем по Украине генерала в отставке Келлогга27.11.24, 20:13 • 28087 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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