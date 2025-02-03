Офіційно Трамп призначив генерала Келлогга спецпредставником по Україні та рф
Київ • УНН
Дональд Трамп офіційно підписав указ про призначення генерала у відставці Кіта Келлогга спецпредставником США в Україні та терористичній державі.
Трамп підписав офіційний указ, призначивши лейтенанта у відставці генерала Кіта Келлога спеціальним представником США в Україні та рф. Про це повідомляє журналістка Катерина Лісунова, передає УНН.
Деталі
Президент США Дональд Трамп зазначив, що за останній час досягнуто помітного прогресу, хоча не вдався в конкретні деталі.
Ми досягли значного прогресу щодо рф та України
Президент Америки також висловив інтерес до можливості обміну допомоги США на українські рідкоземельні елементи.
Трамп хоче обміняти допомогу США на рідкоземельні метали України - AFP03.02.25, 21:20 • 122385 переглядiв
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що Дональд Трамп обрав генерала у відставці Кіта Келлогга своїм спеціальним представником по Україні та росії. Келлогг представив план щодо припинення війни, який передбачає заморожування ліній фронту та переговори.
Трамп призначив спецпредставником по Україні генерала у відставці Келлогга27.11.24, 20:13 • 28172 перегляди