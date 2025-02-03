Офіційно Трамп призначив генерала Келлогга спецпредставником по Україні та рф

Трамп підписав офіційний указ, призначивши лейтенанта у відставці генерала Кіта Келлога спеціальним представником США в Україні та рф. Про це повідомляє журналістка Катерина Лісунова, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп зазначив, що за останній час досягнуто помітного прогресу, хоча не вдався в конкретні деталі.

Ми досягли значного прогресу щодо рф та України - заявив Дональд Трамп.

Президент Америки також висловив інтерес до можливості обміну допомоги США на українські рідкоземельні елементи.

Трамп хоче обміняти допомогу США на рідкоземельні метали України - AFP

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Дональд Трамп обрав генерала у відставці Кіта Келлогга своїм спеціальним представником по Україні та росії. Келлогг представив план щодо припинення війни, який передбачає заморожування ліній фронту та переговори.

Трамп призначив спецпредставником по Україні генерала у відставці Келлогга