Офисы Netflix в Париже и Амстердаме обыскивают из-за дел о налоговом мошенничестве - СМИ
Киев • УНН
В парижском и амстердамском офисах Netflix проводят обыски по подозрению в налоговом мошенничестве. Расследование во Франции продолжается с 2022 года, а компания уже имела подобные проблемы в Италии.
Следователи, которые ведут дело о налоговом мошенничестве, провели обыски в офисах американского стримингового гиганта Netflix, в рамках предварительного расследования отмывания средств от налогового мошенничества. Об этом сообщил источник Reuters во французской судебной системе, передает УНН.
Детали
Сообщается, что во Франции с 2022 года продолжается расследование, которое ведет специальное подразделение по преследованию финансовых преступлений.
Во вторник следователи, специализирующиеся на финансовых преступлениях и коррупции, провели обыск в офисах компании в центре Парижа. Голландские власти одновременно проводили обыски в европейской штаб-квартире компании в Амстердаме.
"Сотрудничество между французскими и голландскими властями продолжается уже много месяцев в рамках этого производства", - сообщил источник издания.
Предварительное расследование во Франции не предусматривает выдвижения уголовных обвинений и не обязательно приводит к судебному разбирательству.
Факты, которые привели к расследованию, не до конца поняли. Однако, крупные технологические компании, предлагающие свои онлайн-сервисы и подписки за рубежом, часто сталкиваются с трудностями в отношениях с европейскими налоговыми органами.
Добавим
Новостной сайт La Lettre сообщил, что в прошлом году французская дочерняя компания Netflix стала объектом внимания со стороны налоговых органов из-за заниженных показателей оборота, что, по мнению СМИ, противоречило количеству платных пользователей в стране.
В 2022 году Netflix согласился урегулировать налоговый спор с Италией, заплатив 55,8 млн евро.
Напомним
Netflix ожидает увеличение доходов на 11-13% в 2025 году по сравнению с 2024. Компания планирует достичь операционной рентабельности 28% и свободного денежного потока 6-6,5 млрд долларов в 2024 году.
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