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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Офисы Netflix в Париже и Амстердаме обыскивают из-за дел о налоговом мошенничестве - СМИ

Офисы Netflix в Париже и Амстердаме обыскивают из-за дел о налоговом мошенничестве - СМИ

Киев  •  УНН

16:31 • 4063 просмотра

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В парижском и амстердамском офисах Netflix проводят обыски по подозрению в налоговом мошенничестве. Расследование во Франции продолжается с 2022 года, а компания уже имела подобные проблемы в Италии.

Следователи, которые ведут дело о налоговом мошенничестве, провели обыски в офисах американского стримингового гиганта Netflix, в рамках предварительного расследования отмывания средств от налогового мошенничества. Об этом сообщил источник Reuters во французской судебной системе, передает УНН.

Детали

Сообщается, что во Франции с 2022 года продолжается расследование, которое ведет специальное подразделение по преследованию финансовых преступлений.

Во вторник следователи, специализирующиеся на финансовых преступлениях и коррупции, провели обыск в офисах компании в центре Парижа. Голландские власти одновременно проводили обыски в европейской штаб-квартире компании в Амстердаме.

"Сотрудничество между французскими и голландскими властями продолжается уже много месяцев в рамках этого производства", - сообщил источник издания.

Предварительное расследование во Франции не предусматривает выдвижения уголовных обвинений и не обязательно приводит к судебному разбирательству.

Факты, которые привели к расследованию, не до конца поняли. Однако, крупные технологические компании, предлагающие свои онлайн-сервисы и подписки за рубежом, часто сталкиваются с трудностями в отношениях с европейскими налоговыми органами.

Добавим

Новостной сайт La Lettre сообщил, что в прошлом году французская дочерняя компания Netflix стала объектом внимания со стороны налоговых органов из-за заниженных показателей оборота, что, по мнению СМИ, противоречило количеству платных пользователей в стране.

В 2022 году Netflix согласился урегулировать налоговый спор с Италией, заплатив 55,8 млн евро.

Напомним

Netflix ожидает увеличение доходов на 11-13% в 2025 году по сравнению с 2024. Компания планирует достичь операционной рентабельности 28% и свободного денежного потока 6-6,5 млрд долларов в 2024 году.

Netflix превзошел ожидания аналитиков Уолл-стрит, сообщив о 5 миллионах новых подписчиков18 октября 2024, 09:02 • 13719 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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