Обмен опытом с Нью-Йорком, Лондоном и другими городами. Бровары присоединились к Миланскому пакту о пищевой политике
Киев • УНН
Город Бровары стал участником Миланского пакта о пищевой политике вместе с 230 другими городами мира. Соглашение предусматривает обмен опытом в развитии продовольственных систем и улучшение доступа к здоровому питанию.
Бровары присоединились к Миланскому пакту о пищевой политике в городах и будут привлекать иностранный опыт в развитии продовольственной системы. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.
Состоялось подписание Миланского пакта и таким образом наш город, вместе с 230 другими городами Украины, задекларировал согласие на поддержку весомой международной инициативы
По его словам, основанный Миланским муниципалитетом в 2015 году Миланский пакт о пищевой политике в городах (Milan Urban Food Policy Pact - MUFPP) является международным соглашением между городами со всего мира, которые обязуются «развивать устойчивые продовольственные системы, которые являются инклюзивными, устойчивыми, безопасными и разнообразными, которые минимизируют отходы и сохраняют биоразнообразие, одновременно адаптируясь к изменению климата и смягчая его влияние».
Стоит отметить, что это международное соглашение имеет несколько ключевых целей. В первую очередь это обмен опытом между городами по управлению продовольственными системами, что способствует улучшению эффективности в производстве и распределении пищи. Речь идет, в частности, экологическое управление отходами и борьбу с расточительством продуктов.
Соглашение также имеет целью улучшить доступ к здоровому и безопасному питанию для граждан, особенно уязвимых слоев населения.
Кроме того, цель Миланского пакта - это развитие местного производства пищи с целью уменьшения импортозависимости. MUFPP также помогает местным властям активно привлекать средства международных партнеров для ремонта и модернизации пищеблоков в учебных заведениях.
«Миланский пакт городской продовольственной политики является международным соглашением мэров. Это больше, чем декларация, это конкретный рабочий инструмент для городов», - указано на сайте этой инициативы.
Среди городов-участников пакта, в частности, Барселона (Испания), Берлин (Германия), Женева (Швейцария), Лондон (Великобритания), Лос-Анджелес (США), Нью-Йорк (США) и многие другие.
Добавим
В октябре, во время встречи с руководителем Секретариата MUFPP Филиппо Гаваццени представителем Офиса Президента и Командой реформы школьного питания, было подтверждено намерение присоединения к Миланскому пакту со стороны семи городов Украины, среди которых были и Бровары.