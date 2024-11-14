Обмен опытом с Нью-Йорком, Лондоном и другими городами. Бровары присоединились к Миланскому пакту о пищевой политике

Бровары присоединились к Миланскому пакту о пищевой политике в городах и будут привлекать иностранный опыт в развитии продовольственной системы. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

Состоялось подписание Миланского пакта и таким образом наш город, вместе с 230 другими городами Украины, задекларировал согласие на поддержку весомой международной инициативы - сообщил Игорь Сапожко.

По его словам, основанный Миланским муниципалитетом в 2015 году Миланский пакт о пищевой политике в городах (Milan Urban Food Policy Pact - MUFPP) является международным соглашением между городами со всего мира, которые обязуются «развивать устойчивые продовольственные системы, которые являются инклюзивными, устойчивыми, безопасными и разнообразными, которые минимизируют отходы и сохраняют биоразнообразие, одновременно адаптируясь к изменению климата и смягчая его влияние».

Стоит отметить, что это международное соглашение имеет несколько ключевых целей. В первую очередь это обмен опытом между городами по управлению продовольственными системами, что способствует улучшению эффективности в производстве и распределении пищи. Речь идет, в частности, экологическое управление отходами и борьбу с расточительством продуктов.

Соглашение также имеет целью улучшить доступ к здоровому и безопасному питанию для граждан, особенно уязвимых слоев населения.

Кроме того, цель Миланского пакта - это развитие местного производства пищи с целью уменьшения импортозависимости. MUFPP также помогает местным властям активно привлекать средства международных партнеров для ремонта и модернизации пищеблоков в учебных заведениях.

«Миланский пакт городской продовольственной политики является международным соглашением мэров. Это больше, чем декларация, это конкретный рабочий инструмент для городов», - указано на сайте этой инициативы.

Среди городов-участников пакта, в частности, Барселона (Испания), Берлин (Германия), Женева (Швейцария), Лондон (Великобритания), Лос-Анджелес (США), Нью-Йорк (США) и многие другие.

Добавим

В октябре, во время встречи с руководителем Секретариата MUFPP Филиппо Гаваццени представителем Офиса Президента и Командой реформы школьного питания, было подтверждено намерение присоединения к Миланскому пакту со стороны семи городов Украины, среди которых были и Бровары.