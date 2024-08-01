Киев • УНН
Полиция задержала организатора 'зеленого коридора' в Молдову. Злоумышленник предлагал за $9000-9300 обеспечить побег за границу с сопровождением, используя радиостанции и дроны.
В Одесской области задержали организатора «зеленого коридора» в Молдову. Злоумышленник обещал за более 9 000 долларов обеспечить побег за границу; предлагал варианты сопровождения: связь по радиостанциям и трансфер до государственной границы. Пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Очередную схему заработка на военнообязанных мужчинах разоблачили и задокументировали следователи Одесского районного управления полиции. Канал незаконной переправки организовал ранее судимый 38-летний одессит.
Он предлагал «клиентам» выбрать один из двух маршрутов «зеленого коридора»:
Оплата должна была происходить в несколько этапов:
По данным следователей, злоумышленник получил 800 долларов аванса от двух мужчин призывного возраста. Впоследствии организатор приказал им собрать самые необходимые вещи и ждать указания относительно выезда.
Организатор должен был якобы дистанционно сопровождать из Одессы, - по заранее переданным радиостанциям и даже летающим дроном.
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Всего была собрана группа в количестве семи человек. Им сообщили о необходимости прибыть на одну из АЗС недалеко от Одессы.
Оттуда их должны были забрать на двух легковушках таксисты и довезти до места пересечения границы вне пунктов пропуска по «зеленому участку
Но довести преступную схему до конца фигуранту помешали правоохранители.
Во время санкционированных обысков, проведенных в автомобиле и по месту жительства организатора, полицейские изъяли вышеуказанное транспортное средство, пять мобильных телефонов с сим-картами, два удостоверения о членстве в общественных формированиях и деньги - более 61 тысячи гривен, 6 тыс. 260 долларов и 800 евро.
Дома у злоумышленника изъято два пистолета, внешне похожие на «ПМ», с магазинами к ним, патроны, емкости с различными веществами синтетического и растительного происхождения в виде кристаллов, порошка, таблеток, грибов и др., электронные весы и упаковочный материал.
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