В Одесской области задержали организатора «зеленого коридора» в Молдову. Злоумышленник обещал за более 9 000 долларов обеспечить побег за границу; предлагал варианты сопровождения: связь по радиостанциям и трансфер до государственной границы. Пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Очередную схему заработка на военнообязанных мужчинах разоблачили и задокументировали следователи Одесского районного управления полиции. Канал незаконной переправки организовал ранее судимый 38-летний одессит.

Он предлагал «клиентам» выбрать один из двух маршрутов «зеленого коридора»:

безопасный, с якобы сопровождением военных через официальные пункты пропуска и блок-посты в Черкасской области, который стоил 9 300 долларов;

более рисковый - за 9 000 долларов в пределах Одесской области с доставкой на такси почти до самой государственной границы.



Оплата должна была происходить в несколько этапов:

400 долларов в качестве «задатка» наличными;

остальное - на банковскую карту или криптокошелек перед выездом.



По данным следователей, злоумышленник получил 800 долларов аванса от двух мужчин призывного возраста. Впоследствии организатор приказал им собрать самые необходимые вещи и ждать указания относительно выезда.

Организатор должен был якобы дистанционно сопровождать из Одессы, - по заранее переданным радиостанциям и даже летающим дроном.

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Всего была собрана группа в количестве семи человек. Им сообщили о необходимости прибыть на одну из АЗС недалеко от Одессы.

Оттуда их должны были забрать на двух легковушках таксисты и довезти до места пересечения границы вне пунктов пропуска по «зеленому участку - передает пресс-служба полиции.

Но довести преступную схему до конца фигуранту помешали правоохранители.

«Кортеж» остановили по дороге в Раздельнянский район;

организатора задержали в процессуальном порядке в Одессе.



Во время санкционированных обысков, проведенных в автомобиле и по месту жительства организатора, полицейские изъяли вышеуказанное транспортное средство, пять мобильных телефонов с сим-картами, два удостоверения о членстве в общественных формированиях и деньги - более 61 тысячи гривен, 6 тыс. 260 долларов и 800 евро.

Дома у злоумышленника изъято два пистолета, внешне похожие на «ПМ», с магазинами к ним, патроны, емкости с различными веществами синтетического и растительного происхождения в виде кристаллов, порошка, таблеток, грибов и др., электронные весы и упаковочный материал.

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Следователи начали два уголовных производства по ст.263 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и по ст. 309 этого же кодекса - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

За содеянное ему грозит от семи до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. ... В ходе следствия мы будем устанавливать других лиц, причастных к «трансферу» военнообязанных и граждан, которые могли воспользоваться их услугами. - сообщил начальник следственного отделения территориального подразделения полиции Виталий Каличевский.

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