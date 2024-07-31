Правоохранители разоблачили масштабную схему по организации незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы страны и избежания ими мобилизации. В деле уже шестеро подорванных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Детали

По данным следствия, схема предусматривала выдачу судебных решений по установлению места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы он использовал такое решение как основание для выезда с ним за границу.

Отмечается, что клиентов искали в группах в социальных сетях, а стоимость каждого судебного решения составляла от 1500 до 3500 долларов США.

Детективы установили, что в течение 2022-2023 годов в одном из районных судов Одесской области приняли более 1000 подобных решений. При этом имели место случаи выезда мужчин за границу без сопровождения ребенка, определение места жительства ребенка на временно оккупированной территории, подделки процессуальных документов от истцов и вмешательства в систему автоматизированного распределения судебных дел - добавляют в бюро.

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Правоохранители напомнили, что в январе задокументирована передача одному из судей неправомерной выгоды в размере 1500 долларов США за обещание принять «нужное» решение. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

30 июля этому судье сообщили о новом подозрении (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 УК Украины). Кроме того, о подозрении сообщили еще пяти лицам:

адвокату (ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 332 УК Украины);

помощнику адвоката (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 332 УК Украины);

физическому лицу - посреднику (ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины);

секретарю судебного заседания (ч. 3 ст. 369 УК Украины);

консультанту суда, который отвечал за распределение дел (ч. 2 ст. 376-1 УК Украины).

Принимаются меры для установления других возможных участников преступления - подытоживают в НАБУ.

Напомним,

В Одесской области задержали чиновника ГМС, который пытался организовать незаконную переправку военнообязанных в Молдову. За свои услуги он требовал 10 тыс. долларов с каждого клиента.