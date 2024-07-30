Возле украинско-словацкой границы украинские пограничники задержали группу иностранцев, которые пытались незаконным способом попасть в ЕС. Один граждан Шри-Ланки прятался от правоохранителей в подсолнухах, еще двое - в кукурузе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Детали

Движение мужчин в 50 метрах от госграницы зафиксировала система видеонаблюдения. Передвижение иностранцев отслеживали с помощью беспилотника.

Правоохранители задержали одного из мужчин в 100 метрах от границы, который прятался в подсолнухах. А в нескольких сотнях метров от места его обнаружения еще двух, которые скрывались в кукурузе.

Задержанные оказались гражданами Шри-Ланки.

Как позже стало известно, иностранцы прибыли в Украину еще осенью прошлого года и находились в Украине сверх установленного визой срока. Не имея законных оснований для въезда в ЕС, они решили попасть туда вне пунктов пропуска.

Мужчины спланировали маршрут и начали путешествие в темное время суток, надеясь остаться незамеченными.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. После выяснения всех обстоятельств они будут привлечены к административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы, добавили в ГПСУ.

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