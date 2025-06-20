Нетаньяху встретился с высокопоставленными лицами США на фоне рассмотрения Трампом вопроса удара по Ирану - СМИ
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские чиновники встретились с официальными лицами администрации Трампа. Встреча состоялась на фоне размышлений США относительно возможного присоединения к ударам по Ирану.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица встретились с официальными лицами из администрации президента США Дональда Трампа, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на два осведомленных о встрече источника, пишет УНН.
Детали
"Премьер-министр (Израиля) Биньямин Нетаньяху, начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, министр обороны Исраэль Кац, министр стратегических вопросов Рон Дермер и другие израильские официальные лица встретились с официальными лицами из администрации Трампа, в которую входили вице-президент Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет, в четверг вечером", - пишет издание.
Встреча состоялась, когда США размышляли о том, присоединяться ли к Израилю в ударах по Ирану.
Президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение, присоединится ли страна к ударам по Исламской Республике, в течение двух недель.
Воздушная война между Израилем и Ираном вступает во вторую неделю на фоне продвижения Европой дипломатии20.06.25, 09:22 • 2770 просмотров