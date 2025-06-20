Нетаньягу зустрівся з високопосадовцями США на тлі обмірковування Трампом питання удару по Ірану - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та інші ізраїльські посадовці зустрілися з офіційними особами адміністрації Трампа. Зустріч відбулася на тлі роздумів США щодо можливого приєднання до ударів по Ірану.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та інші ізраїльські офіційні особи зустрілися з офіційними особами з адміністрації президент США Дональда Трампп, повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на два обізнані про зустріч джерела, пише УНН.
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"Прем'єр-міністр (Ізраїлю) Беньямін Нетаньягу, начальник Генштабу ЦАХАЛ Еяль Замір, міністр оборони Ісраель Кац, міністр стратегічних питань Рон Дермер та інші ізраїльські офіційні особи зустрілися з офіційними особами з адміністрації Трампа, до якої входили віцепрезидент Джей Ді Венс і міністр оборони Піт Гегсет, у четвер ввечері", - пише видання.
Зустріч відбулася, коли США розмірковували про те, чи приєднуватись до Ізраїлю в ударах по Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить рішення, чи приєднається країна до ударів по Ісламській Республіці, протягом двох тижнів.
Повітряна війна між Ізраїлем та Іраном вступає у другий тиждень на тлі просування Європою дипломатії20.06.25, 09:22 • 2782 перегляди