Навсегда в небе: появились фото экипажа украинского Boeing

Как ранее сообщал УНН, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

Пилоты

Алексей Наумкин

Алексей Наумкин был инструктором, имел 12000 часов налета на самолетах Boeing 737, в том числе 6600 часов в качестве КВС.

Владимир Гапоненко





Владимир Гапоненко был выпускником Кировоградского высшего летного училища гражданской авиации (ныне Летная академия Национального авиационного университета). Он был командиром, имел 5500 часов налета в качестве КВС.

Сергей Хоменко





Сергей Хоменко, был вторым пилотом, имел 7600 часов налета на самолетах Boeing 737. Он более четырнадцати лет летал в составе экипажей самолетов Ту-134, Ан-26, Ан-30 бригады транспортной авиации. Прошел путь от командира авиационного отряда самолетов Ту-134 к командиру ескарильи "Блакитна стежа".

Бортпроводники

Мария Микитюк

Мария Микитюк была выпускницей Гуманитарного института (ныне - Факультет лингвистики и социальных коммуникаций). В момент падения самолета, ей было 24 года.

Денис Лихно

Денис Лихно, был выпускником Аэрокосмического института (ныне - Аэрокосмический факультет).

Валерия Овчарук

Валерия Овчарук работала в МАУ с 2015 года. На своей странице в Facebook публиковала фото со всего мира. На момент трагедии ей было 28 лет.

Игорь Матков

Игорю Маточную было 34 года, он был студентом Кировоградского летного училища, проработал в МАУ 10 лет.

Екатерина Статник

Екатерина Статник родом из Новой Каховки, ей было 27 лет.

Юлия Сологуб

25-летняя уроженка Нововолынска Юлия Сологуб работала бортпроводником в МАУ, была среди членов экипажа разбившегося в Тегеране, выполняя рейс в Киев.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.