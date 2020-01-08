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Назавжди у небі: з'явилися фото екіпажу українського Boeing

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. На борту рейсу МАУ, який впав у Ірані, було 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. УНН зібрав інформацію та фотографії пілотів та бортпровідників.

Як раніше повідомляв УНН, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

Пілоти

Олексій Наумкін

Олексій Наумкін був інструктором, мав 12000 годин нальоту літаках Boeing 737, в тому числі 6600 годин у якості КПС.

Володимир Гапоненко



Володимир Гапоненко був випускником Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації (нині Льотна академія Національного авіаційного університету). Він був командиром, мав 5500 годин у якості КПС.

Сергій Хоменко



Сергій Хоменко, був другим пілотом, мав 7600 годин нальоту на літаках Boeing 737. Він більше чотирнадцяти років він літав у складі екіпажів літаків Ту-134, Ан-26, Ан-30 Бригади Транспортної Авіації. Пройшов шлях від командира авіаційного загону літаків Ту-134 до командира ескарильї "Блакитна стежа".

Бортпровідники

Марія Микитюк

Марія Микитюк була випускницею Гуманітарного інституту (нині – Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій). На момент падіння літака, їй було 24 роки.

Денис Лихно

Денис Лихно, був випускником Аерокосмічного інституту (нині – Аерокосмічний факультет).

Валерія Овчарук

Валерія Овчарук працювала у МАУ з 2015 року. На своїй сторінці у Facebook публікувала фото з усього світу. На момент трагедії їй було 28 років.

Ігор Матков

Ігорю Маткову було 34 роки, він був студентом Кіровоградського льотного училища, пропрацював у МАУ 10 років.

Катерина Статнік

Катерина Статнік родом із нової Каховки, їй було 27 років. 

Юлія Сологуб

25-річна уродженка Нововолинська Юлія Сологуб працювала бортпровідником в МАУ, була серед членів екіпажу літака, який розбився в Тегерані, виконуючи рейс до Києва.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.

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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".

За даними РНБО України, на борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані. Також він зазначив, що спеціальні борти для відправки в Тегеран для вивезення тіл загиблих підготовлено, наразі очікується погодження іранської сторони для відльоту.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

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