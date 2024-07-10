НАБУ готовится к очередному аудиту: международные эксперты оценят эффективность антикоррупционеров

Национальное антикоррупционное бюро Украины ежегодно должно проходить независимую внешнюю оценку эффективности и сейчас готовится к аудиту. Об этом сообщила Антикоррупционная инициатива ЕС , пишет УНН.

Сейчас проходит конкурс на должность аудитора, в частности объявлено о пяти вакансиях в Секретариат независимой внешней оценки эффективности деятельности НАБУ.

Отметим, иностранные эксперты в отчете по результатам предыдущего аудита выявили ряд проблем в деятельности НАБУ. В частности, аудиторы пришли к выводу, что детективы нуждаются в общении с психологами и омбудсменом, чтобы сообщать о проблемах на рабочем месте.

Также аудит в НАБУ обнаружил признаки низкого морального духа среди антикоррупционеров и массовое желание уволиться из бюро. В частности, что детективы "стрессируют" из-за войны и бюрократии.

Кроме того, международные аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, длительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество, ведь "громкие" дела НАБУ против высокопоставленных чиновников уже неоднократно разваливались в судах.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Одним из недавних "громких" дел, которое НАБУ расследует уже пять лет, является дело против уже бывшего министра агрополитики Николая Сольского. По версии следствия, Сольский якобы завладел земельными участками в Сумской области, которые якобы принадлежали Национальной академии аграрных наук.

Однако, как впоследствии выяснилось, таких земель ни у него, ни у его семьи или аффилированных лиц нет. Однако есть у участников АТО, которым государство предоставило право на их приватизацию. Чем именно завладел Сольский - в НАБУ отказались уточнять. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Однако, публичные обвинения сделали свое - Сольский оставил свою должность министра.

Напомним

В конце мая НАБУ попало в громкий скандал - стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями бюро в интересах якобы бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Из-за этого дела директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Кроме того, 20 июня вышло еще одно журналистское расследование о вероятном сливе данных из НАБУ, в котором фигурирует уже сам директор бюро Семен Кривонос.

После скандалов нардепы из комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики вызвали на заседание директора НАБУ Семена Кривоноса. Однако, он этот вызов проигнорировал, ссылаясь на то, что обсуждать расследование относительно вероятных сливов данных преждевременно. После этого депутаты решили провести выездное заседание в НАБУ, однако когда оно состоится - пока не известно.