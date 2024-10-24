Наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства пленных: Лубинец о расстреле 4 нацгвардейцев россиянами
Киев • УНН
Омбудсмен Украины отреагировал на расстрел 4 нацгвардейцев россиянами вблизи Селидово. Лубинец направил письма в ООН и МККК, отметив отсутствие действенной реакции мира на такие военные преступления.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел 4 военных Нацгвардии Украины вблизи Селидово. Омбудсмен направил письма в ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения и отметил, что Украина наблюдает отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных.
Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Как отметил Лубинец, сегодня Офис генерального прокурора сообщил, что вблизи Селидово 6 октября четверо военных Нацгвардии Украины были захвачены в плен российскими военными, которые после допроса были убиты.
россия в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Со своей стороны, как Омбудсман Украины, направил письма в ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения. К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью
Напомним,
Вблизи города Селидово Донецкой области российские военные убили четырех пленных военнослужащих Национальной Гвардии Украины, начато расследование.