Наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства пленных: Лубинец о расстреле 4 нацгвардейцев россиянами

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел 4 военных Нацгвардии Украины вблизи Селидово. Омбудсмен направил письма в ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения и отметил, что Украина наблюдает отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных.

Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как отметил Лубинец, сегодня Офис генерального прокурора сообщил, что вблизи Селидово 6 октября четверо военных Нацгвардии Украины были захвачены в плен российскими военными, которые после допроса были убиты.

россия в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Со своей стороны, как Омбудсман Украины, направил письма в ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения. К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью - заявил Лубинец.

Напомним,

Вблизи города Селидово Донецкой области российские военные убили четырех пленных военнослужащих Национальной Гвардии Украины, начато расследование.