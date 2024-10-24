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Наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства пленных: Лубинец о расстреле 4 нацгвардейцев россиянами

Наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства пленных: Лубинец о расстреле 4 нацгвардейцев россиянами

Киев  •  УНН

09:54 • 7057 просмотра

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Омбудсмен Украины отреагировал на расстрел 4 нацгвардейцев россиянами вблизи Селидово. Лубинец направил письма в ООН и МККК, отметив отсутствие действенной реакции мира на такие военные преступления.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на расстрел 4 военных Нацгвардии Украины вблизи Селидово. Омбудсмен направил письма в ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения и отметил, что Украина наблюдает отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных.

Об этом Лубинец написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Как отметил Лубинец, сегодня Офис генерального прокурора сообщил, что вблизи Селидово 6 октября четверо военных Нацгвардии Украины были захвачены в плен российскими военными, которые после допроса были убиты.

россия в очередной раз совершила военное преступление и нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Со своей стороны, как Омбудсман Украины, направил письма в ООН и МККК, чтобы международное сообщество фиксировало эти нарушения. К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью

- заявил Лубинец.

Напомним,

Вблизи города Селидово Донецкой области российские военные убили четырех пленных военнослужащих Национальной Гвардии Украины, начато расследование. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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