Спостерігаємо відсутність дієвої реакції світу на вбивства полонених: Лубінець про розстріл 4 нацгвардійців росіянами

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на розстріл 4 військових Нацгвардії України поблизу Селидового. Омбудсмен направив листи на ООН та МКЧХ, аби міжнародна спільнота фіксувала ці порушення та наголосив, що Україна спостерігає на відсутність дієвої реакції світу на вбивства військовополонених.

Про це Лубінець написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

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Як зазначив Лубінець, сьогодні Офіс генерального прокурора повідомив, що поблизу Селидове 6 жовтня четверо військових Нацгвардії України були захоплені у полон російськими військовими, яких після допиту, було вбито.

росія вчергове вчинила воєнний злочин та порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Зі свого боку, як Омбудсман України, направив листи на ООН та МКЧХ, аби міжнародна спільнота фіксувала ці порушення. На жаль, ми спостерігаємо відсутність дієвої реакції світу на вбивства військовополонених. Недопустимо, аби воєнні злочини ставали буденністю