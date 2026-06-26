На территории Нацмузея народной архитектуры и быта заложили первые камни для будущей экспозиции "Крымскотатарская усадьба"

На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины заложили первые камни в фундамент будущей экспозиции «Крымскотатарская усадьба» и в знак единения с крымской землей рассыпали в фундамент песок, привезенный из Крыма. Об этом передает корреспондент УНН с места события.

Детали

Важным событием нынешнего празднования Дня крымскотатарского флага стала церемония закладки первого дома будущей экспозиции «Крымскотатарская усадьба» на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Именно с него начнется создание музейного пространства, посвященного культурному наследию крымскотатарского народа.

Фото: Андрей Ходьков

Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, и Айдер Рустемов, председатель Духовного управления мусульман Крыма, заложили первые камни в фундамент будущей «Крымскотатарской усадьбы» и в знак единения с крымской землей рассыпали в фундамент песок, привезенный из Крыма.

Также Ахтем Сеитаблаев получил от председателя крымскотатарского Меджлиса Коран в знак благодарности за публичную поддержку крымских татар.

Фото: Андрей Ходьков

День крымскотатарского национального флага – это не только о символе. Это о праве крымскотатарского народа на самоопределение в составе суверенного и независимого Украинского государства. Это о людях, памяти, культуре, которая живет вопреки оккупации, и нашей общей вере в освобождение Крыма.

Напомним

В пятницу, 26 июня, по случаю Дня крымскотатарского флага возле здания Министерства иностранных дел Украины подняли национальный стяг крымских татар. Отныне он будет развеваться рядом с государственным сине-желтым флагом, а также с флагами Европейского Союза, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других подразделений Сил обороны Украины, которые также развеваются рядом со зданием.