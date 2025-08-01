На Киевщине мужчина получил телесные повреждения после того, как попал под поезд
Киев • УНН
В Вишневом 73-летний мужчина попал под пассажирский поезд "Киев - Одесса" на несанкционированном переходе. Он получил травмы спины и ног, медики оказали помощь.
В Киевской области мужчина попал под колеса пассажирского поезда, когда переходил железнодорожный путь в непредназначенном для этого месте. В результате пострадавший получил повреждения спины и ног, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
Детали
Сегодня около 09:00 в городе Вишневое под колеса пассажирского поезда сообщением "Киев - Одесса" попал 73-летний мужчина. Пешеход переходил железнодорожные пути в неустановленном месте
Также правоохранители сообщили, что машинист подал звуковые сигналы, однако мужчина продолжил движение. В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения в виде ссадин спины и ног. Медики оказали мужчине необходимую помощь.
Полицейские Бучанского районного управления полиции Киевщины устанавливают все обстоятельства происшествия.
Полиция Киевщины напоминает: железнодорожная инфраструктура является зоной повышенной опасности. Будьте внимательны и переходите пути только в установленных местах
Дополнение
В Раздельнянском районе Одесской области произошла трагедия. 17-летняя девушка погибла на железной дороге, попав под поезд. Полиция выясняет обстоятельства.
Из-за инцидента на станции "Крещатик", ряд станций метро закрыты для пассажиров. Движение поездов организовано от станции "Академгородок" до "Вокзальная" и от "Арсенальная" до "Лесная".