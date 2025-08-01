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На Київщині чоловік отримав тілесні ушкодження після того, як потрапив під потяг

Київ • УНН

 • 74 перегляди

У Вишневому 73-річний чоловік потрапив під пасажирський потяг "Київ - Одеса" на несанкціонованому переході. Він отримав травми спини та ніг, медики надали допомогу.

На Київщині чоловік отримав тілесні ушкодження після того, як потрапив під потяг

У Київській області чоловік потрапив під колеса пасажирського потягу, коли переходив залізничну колію у непризначеному для цього місці. Внаслідок цього потерпілий отримав пошкодження спини і ніг, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київщини.

Деталі

Сьогодні близько 09:00 у місті Вишневе під колеса пасажирського потяга сполученням "Київ - Одеса" потрапив 73-річний чоловік. Пішохід переходив залізничні колії у невстановленому місці

- розповіли в поліції.

Також правоохоронці повідомили, що машиніст подав звукові сигнали, однак чоловік продовжив рух. Внаслідок події потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді саден спини та ніг. Медики надали чоловіку необхідну допомогу.

Поліцейські Бучанського районного управління поліції Київщини встановлюють усі обставини події.

Поліція Київщини нагадує: залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки. Будьте уважними та переходьте колії лише у встановлених місцях

- зазначили в ГУНП України в Київській області.

Доповнення

У Роздільнянському районі Одеської області сталася трагедія. 17-річна дівчина загинула на залізниці, потрапивши під потяг. Поліція з'ясовує обставини.

Через інцидент на станції "Хрещатик", низку станцій метро зачинено для пасажирів. Рух поїздів організовано від станції "Академмістечко" до "Вокзальна" та від "Арсенальна" до "Лісова".

Павло Зінченко

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Національна поліція України
Київська область
Одеса
Київ