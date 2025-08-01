На Київщині чоловік отримав тілесні ушкодження після того, як потрапив під потяг
Київ • УНН
У Вишневому 73-річний чоловік потрапив під пасажирський потяг "Київ - Одеса" на несанкціонованому переході. Він отримав травми спини та ніг, медики надали допомогу.
У Київській області чоловік потрапив під колеса пасажирського потягу, коли переходив залізничну колію у непризначеному для цього місці. Внаслідок цього потерпілий отримав пошкодження спини і ніг, повідомляє УНН з посиланням на поліцію Київщини.
Деталі
Сьогодні близько 09:00 у місті Вишневе під колеса пасажирського потяга сполученням "Київ - Одеса" потрапив 73-річний чоловік. Пішохід переходив залізничні колії у невстановленому місці
Також правоохоронці повідомили, що машиніст подав звукові сигнали, однак чоловік продовжив рух. Внаслідок події потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді саден спини та ніг. Медики надали чоловіку необхідну допомогу.
Поліцейські Бучанського районного управління поліції Київщини встановлюють усі обставини події.
Поліція Київщини нагадує: залізнична інфраструктура є зоною підвищеної небезпеки. Будьте уважними та переходьте колії лише у встановлених місцях
Доповнення
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