На границе с ЕС оживление перед Рождеством: в каких пунктах пропуска самые большие очереди
Киев • УНН
Перед Рождеством пассажиропоток на границе увеличился на 15%, особенно в направлении выезда. Больше всего очередей в «Краковце», «Шегинях» и «Рава-Русской», менее загружены «Смильница», «Грушев» и «Угринов».
Перед Рождеством пассажиропоток на границе увеличился на 15%, особенно в направлении выезда, больше всего очередей в "Краковце", "Шегинях" и "Рава-Русской", сообщили в Госпогранслужбе в четверг, пишет УНН.
Детали
"В предрождественский период на границе фиксируется рост пассажиропотока - на 15%. Поток граждан преимущественно направлен на выезд, но увеличение отмечается и на въезд", - указали в ГПСУ в соцсетях.
Как сообщается, из-за этого в пунктах пропуска во Львовской области, в частности "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская", наблюдается накопление автотранспорта. Меньше загружены "Смильница", "Грушев" и "Угринов".
Пограничники, как указано, принимают меры для обеспечения ритмичной работы пунктов пропуска.
"Для экономии времени рекомендуем выбирать менее загруженные пункты и следить за ситуацией на официальных ресурсах ГПСУ, а также отслеживайте очереди на границе на нашем телеграмм-канале с 21 декабря", - посоветовали в ГПСУ.
Напомним,
В ГПСУ сообщали ранее, что на границе уже началось увеличение пассажиропотока накануне новогодне-рождественских праздников - до 88-100 тысяч человек в сутки.