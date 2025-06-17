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На фронте за сутки более 135 боев: Генштаб ВСУ сообщил, где горячее всего

Киев • УНН

 • 692 просмотра

16 июня на фронте произошло 136 боестолкновений, больше всего – на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях. ВСУ отбили многочисленные штурмы, нанеся врагу значительные потери в технике и живой силе.

На фронте за сутки более 135 боев: Генштаб ВСУ сообщил, где горячее всего

С начала понедельника, 16 июня, на российско-украинском фронте произошло 136 боевых столкновений. Больше всего боев было на Покровском, Новопавловском и Торецком направлениях. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 на фронте произошло 136 боестолкновений. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 45 авиационных ударов, применив четыре ракеты и сбросив 81 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли 1157 дронов-камикадзе и осуществили 3927 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в отчете.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 31 штурмовое действие оккупантов. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 213 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районах Довгенького и Каменки.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Загрызово и в сторону Голубовки и Петропавловки. Украинские защитники остановили четыре вражеские атаки.

На Лиманском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки и Надежда.

Вражеский штурм отбили украинские защитники на Северском направлении – оккупанты пытались продвигаться в районе Григоровки.

На Краматорском направлении враг десять раз штурмовал наши позиции в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении 16 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дилиевки и в сторону Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки. Силы обороны остановили 15 вражеских атак.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Проминь, Удачное, Новосергеевка, Гориховое, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 221 оккупанта, из них 144 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили боевую бронированную машину, шесть автомобилей, баги, пять мотоциклов, квадроцикл, два БПЛА, два терминала спутниковой связи, укрытие для личного состава и антенну управления БПЛА; также поврежден автомобиль и мотоцикл оккупантов

- отчитывается Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Новоселка, Вольное Поле, Богатырь, Бурлацкое и в сторону Запорожья и Шевченко. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по Малиевке и Березовому.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор один раз атаковал позиции наших защитников в районе Нестерянки. Авиаудару подвергся населенный пункт Новоселовка.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Антоновского моста.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Напомним

На административной границе Донецкой и Днепропетровской областей строятся инженерно-фортификационные сооружения для защиты от дальнейшего продвижения россиян.

ВСУ уничтожили российский «Град» с химическим оружием (видео)16.06.25, 22:51 • 2536 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Днепропетровская область
Всемирный банк
НАТО
Вооруженные силы Украины
Украина
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