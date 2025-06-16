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ВСУ уничтожили российский «Град» с химическим оружием (видео)

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Украинские военные уничтожили в Донецкой области российскую РСЗО "Град", заряженную химическими снарядами, которую готовили к залпу.

ВСУ уничтожили российский «Град» с химическим оружием (видео)

В Донецкой области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град", заряженную снарядами с химическим оружием. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook военного подразделения К-2.

Детали

"Усилиями пилотов трех подразделений Сил Обороны поражена российская РСЗО, которая готовилась к залпу. В общении между собой россияне призывают друг друга прятаться и надевать противогазы, потому что пораженный Град был "заряжен химией", - сообщили в подразделении.

В подразделении предупредили, что российские войска могут снова попытаться применить химическое оружие в будущем, несмотря на то, что РФ является участником Конвенции о нераспространении химического и биологического оружия, но имеет большие запасы химического оружия на складах.

Напомним

Аэроразведчики Харьковского пограничного отряда дронами уничтожили девять вражеских транспортных средств, антенны связи и полевой склад с БК. Также поражены позиции и укрытия противника.

Украинский МиГ-29 нанес удары управляемыми авиабомбами по позициям россиян на Запорожье. Уничтожен пункт управления дронов и склад с боеприпасами и ГСМ.

Бойцы 413-го батальона "Рейд" СБС ВСУ уничтожили склад противотанковых мин на Курщине, которые были без маскировки. Также поразили бронеавтомобиль и другую технику врага.

С начала года ВСУ уничтожили 1262 российских танка и 2748 бронемашин - Сырский 13.06.25, 16:54 • 2938 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Курская область
Донецкая область
Микоян МиГ-29
Запорожская область
Украина
Tesla
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