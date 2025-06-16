ВСУ уничтожили российский «Град» с химическим оружием (видео)
Киев • УНН
Украинские военные уничтожили в Донецкой области российскую РСЗО "Град", заряженную химическими снарядами, которую готовили к залпу.
В Донецкой области украинские военные уничтожили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Град", заряженную снарядами с химическим оружием. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook военного подразделения К-2.
Детали
"Усилиями пилотов трех подразделений Сил Обороны поражена российская РСЗО, которая готовилась к залпу. В общении между собой россияне призывают друг друга прятаться и надевать противогазы, потому что пораженный Град был "заряжен химией", - сообщили в подразделении.
В подразделении предупредили, что российские войска могут снова попытаться применить химическое оружие в будущем, несмотря на то, что РФ является участником Конвенции о нераспространении химического и биологического оружия, но имеет большие запасы химического оружия на складах.
Напомним
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