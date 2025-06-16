ЗСУ знищили російський «Град» із хімічною зброєю (відео)
Київ • УНН
Українські військові знищили на Донеччині російську РСЗВ "Град", заряджену хімічними снарядами, яку готували до залпу.
У Донецькій області українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град" заряджену снарядами з хімічною зброєю. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook військового підрозділу К-2.
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"Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ, яка готувалася до залпу. У спілкуванні між собою росіяни закликають одне одного ховатися і вдягати протигази, бо уражений Град був "заряджений хімією", - повідомили у підрозділі.
У підрозділі попередили, що російські війська можуть знову спробувати застосувати хімічну зброю у майбутньому, попри те що РФ є учасником Конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, але має великі запаси хімічної зброї на складах.
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