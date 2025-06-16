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ЗСУ знищили російський «Град» із хімічною зброєю (відео)

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Українські військові знищили на Донеччині російську РСЗВ "Град", заряджену хімічними снарядами, яку готували до залпу.

ЗСУ знищили російський «Град» із хімічною зброєю (відео)

У Донецькій області українські військові знищили російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) "Град" заряджену снарядами з хімічною зброєю. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook військового підрозділу К-2.

Деталі

"Зусиллями пілотів трьох підрозділів Сил Оборони уражено російську РСЗВ, яка готувалася до залпу. У спілкуванні між собою росіяни закликають одне одного ховатися і вдягати протигази, бо уражений Град був "заряджений хімією", - повідомили у підрозділі.

У підрозділі попередили, що російські війська можуть знову спробувати застосувати хімічну зброю у майбутньому, попри те що РФ є учасником Конвенції про нерозповсюдження хімічної та біологічної зброї, але має великі запаси хімічної зброї на складах.

Нагадаємо

Аеророзвідники Харківського прикордонного загону дронами знищили дев’ять ворожих транспортних засобів, антени зв’язку та польовий склад з БК. Також уражено позиції та укриття противника.

Український МіГ-29 завдав ударів керованими авіабомбами по позиціях росіян на Запоріжжі. Знищено пункт управління дронів та склад з боєприпасами і ПММ.

Бійці 413-го батальйону "Рейд" СБС ЗСУ знищили склад протитанкових мін на Курщині, які були без маскування. Також уразили бронеавтомобіль та іншу техніку ворога.

Від початку року ЗСУ знищили 1262 російських танки та 2748 бронемашин - Сирський13.06.25, 16:54 • 2938 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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Курська область
Донецька область
МіГ-29
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