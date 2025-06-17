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На фронті за добу понад 135 боїв: Генштаб ЗСУ повідомив, де найгарячіше

Київ • УНН

 • 932 перегляди

16 червня на фронті відбулося 136 боєзіткнень, найбільше – на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. ЗСУ відбили численні штурми, завдавши ворогу значних втрат в техніці та живій силі.

На фронті за добу понад 135 боїв: Генштаб ЗСУ повідомив, де найгарячіше

Від початку понеділка, 16 червня, на російсько-українському фронті сталося 136 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Покровському, Новопавлівському та Торецькому напрямках. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 на фронті відбулося 136 боєзіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 81 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили 1157 дронів-камікадзе та здійснили 3927 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- йдеться у звіті.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 31 штурмову дію окупантів. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 27 керованих бомб, а також здійснив 213 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районах Довгенького та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в бік Голубівки і Петропавлівки. Українські захисники зупинили чотири ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки та Надія.

Ворожий штурм відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог десять разів штурмував наші позиції у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори. 

На Торецькому напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та в бік Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки. Сили оборони зупинили 15 ворожих атак.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 221 окупанта, із них 144 – безповоротно. Також українські воїни знищили бойову броньовану машину, шість автомобілів, багі, п’ять мотоциклів, квадроцикл, два БпЛА, два термінали супутникового зв’язку, укриття для особового складу та антену управління БпЛА; також пошкоджено автомобіль та мотоцикл окупантів

- звітує Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Новосілка, Вільне Поле, Багатир, Бурлацьке та в бік Запоріжжя і Шевченко. Два боєзіткнення тривають досі. Ворожа авіація завдала ударів по Маліївці та Березовому.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор один раз атакував позиції наших захисників у районі Нестерянки. Авіаудару зазнав населений пункт Новоселівка.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Антонівського моста.

На решті напрямків – без особливих змін.

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Віта Зеленецька

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