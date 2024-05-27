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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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26 мая 2024, 10:37  •  177194 просмотра

На фронте уже 80 боевых столкновений, самые интенсивные бои на Покровском направлении - Генштаб

Украинские войска отбили 80 боевых столкновений по всей линии фронта, причем наиболее интенсивные бои велись на Покровском направлении, нанеся российским войскам значительные потери.

Война •   •  7047 просмотра
На фронте уже 80 боевых столкновений, самые интенсивные бои на Покровском направлении - Генштаб

Завтра в Киеве и Днепропетровской области, возможно, не будут выключать свет - гендиректор YASNO

В Киеве и Днепропетровской области завтра могут не отключить электроэнергию из-за ремонта одного из энергоблоков АЭС, сообщил генеральный директор компании YASNO.

Общество •   •  9279 просмотра
Завтра в Киеве и Днепропетровской области, возможно, не будут выключать свет - гендиректор YASNO

В российском порту вспыхнул пожар: горит зерновой терминал

На зерновом терминале в порту в ростовской области, рф, вспыхнул пожар - загорелась транспортная лента.

Новости Мира •   •  7575 просмотра
В российском порту вспыхнул пожар: горит зерновой терминал

Зеленский имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI

Во время своего визита в Испанию президент Зеленский встретился с королем Фелипе VI, поблагодарив за гуманитарную помощь Испании Украине и поддержку украинских беженцев, а также обсудил потенциальное сотрудничество с Институтом Сервантеса и подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Санчесом.

политика •   •  9029 просмотра
Зеленский имел аудиенцию у короля Испании Фелипе VI

Прогноз урожая в Украине ухудшен из-за засушливых условий - ассоциация

Ожидается, что урожай зерновых в Украине в 2024 году снизится до 74,6 млн тонн с 82,8 млн тонн в 2023 году из-за сокращения посевных площадей и засушливых погодных условий в некоторых регионах, что приведет к снижению экспорта до 43,5 млн тонн по сравнению с 53,2 млн тонн в текущем сезоне.

Экономика •   •  8993 просмотра
Прогноз урожая в Украине ухудшен из-за засушливых условий - ассоциация

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

В Украине участились случаи "детских" инфекционных заболеваний, таких как ветрянка и коклюш у взрослых, а также ботулизм, инфекционные гепатиты В и С.

Общество •   •  32042 просмотра
Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

На завтра отключения по стране не планируются - "Укрэнерго"

По данным «Укрэнерго», 28 мая отключений электроэнергии в Украине не ожидается, но в случае изменения ситуации в энергосистеме могут быть объявлены аварийные мероприятия.

Экономика •   •  7646 просмотра
На завтра отключения по стране не планируются - "Укрэнерго"

Детонация российских снарядов под Балаклеей: на Харьковщине произошел масштабный лесной пожар

В Харьковской области из-за детонации брошенных российских боеприпасов возник масштабный пожар, в результате которого сгорело не менее 7 гектаров хвойной подстилки.

Война •   •  8736 просмотра
Детонация российских снарядов под Балаклеей: на Харьковщине произошел масштабный лесной пожар

Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге

Артем Довбык, нападающий «Жироны» и сборной Украины, стал лучшим бомбардиром сезона испанской Ла Лиги, забив 24 гола в 36 матчах, сравнявшись с достижением Андрея Шевченко для украинцев в топ-5 европейских лигах.

спорт •   •  6992 просмотра
Нападающий «Жироны» и национальной сборной Украины Артем Довбик стал лучшим бомбардиром сезона в испанской Ла Лиге

Столтенберг: не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине

НАТО не имеет планов разворачивать войска в Украине или отправлять воздушные средства в украинское воздушное пространство, но оказывает критически важную поддержку, чтобы Украина могла защитить себя, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  10170 просмотра
Столтенберг: не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине