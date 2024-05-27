На фронте уже 80 боевых столкновений, самые интенсивные бои на Покровском направлении - Генштаб

С начала суток, 27 мая, на фронте зафиксировали 80 боевых столкновений. Сейчас Покровское направление остается зоной наиболее интенсивных боевых действий. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжаются уже длительное время. Украинские войска берут большую плату с россиян за их попытки продвинуться на Харьковском направлении.

Общие потери противника с начала суток в живой силе составляют уже 137 человек погибшими и ранеными и 18 единиц вооружений и военной техники. Уничтожен один танк оккупантов, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы.

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На Купянском направлении российские войска девять раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. И также понесли значительные потери - около десятка оккупантов убиты, полсотни ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков - современная станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5". Повреждены две российские пушки.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян возросло до шести, а на Краматорском - до восьми. Враг продолжает усиливать давление на Часов Яр и его окрестности.

На Покровском направлении наши воины с начала суток отражали 21 атаку оккупантов. Украинским защитникам нелегко, но ситуация контролируемая.

На Времовском направлении российские захватчики не прекращают попыток атаковать, применяя при этом авиацию и КАБы. Вблизи населенных пунктов Старомайорское и Урожайное отбито девять штурмовых действий противника.

На Приднепровском направлении произошло уже пять боевых столкновений на плацдармах на левом берегу реки Днепр.

На остальных направлениях, как заявили в Генштабе, ситуация существенных изменений не претерпела.

Нашей группировкой войск определены и доведены задачи для усиления устойчивости обороны. Украинские защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери - отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия ежемесячно использует более 3 000 управляемых авиабомб против украинских фронтовых позиций и мирных городов и сел.