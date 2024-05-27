На фронті вже 80 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
Українські війська відбили 80 бойових зіткнень по всій лінії фронту, причому найбільш інтенсивні бої велися на Покровському напрямку, завдавши російським військам значних втрат.
Від початку доби, 27 травня, на фронті зафіксували 80 бойових зіткнень. Наразі Покровський напрямок залишається зоною найбільш інтенсивних бойових дій. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, при цьому частина боїв продовжуються вже тривалий час. Українські війська беруть велику плату з росіян за їхні спроби просунутися на Харківському напрямку.
Загальні втрати противника з початку доби в живій силі становлять уже 137 осіб загиблими та пораненими та 18 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено один танк окупантів, по чотири одиниці авто та спецтехніки. Пошкоджено дві бойові бронемашини, два автомобілі, чотири артилерійські системи.
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На Куп’янському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися прорвати наші оборонні рубежі. І також зазнали значних втрат – близько десятка окупантів убито, півсотні поранено. Серед знищеного озброєння загарбників – сучасна станція радіоелектронної боротьби "Серп-ВС5". Пошкоджено дві російські гармати.
На Сіверському напрямку кількість штурмових дій росіян зросла до шести, а на Краматорському – до восьми. Ворог продовжує посилювати тиск на Часів Яр та його околиці.
На Покровському напрямку наші воїни з початку доби відбивали 21 атаку окупантів. Українським захисникам нелегко, але ситуація контрольована.
На Времівському напрямку російські загарбники не припиняють спроб атакувати, застосовуючи при цьому авіацію й КАБи. Поблизу населених пунктів Старомайорське та Урожайне відбито дев’ять штурмових дій противника.
На Придніпровському напрямку відбулося вже п’ять бойових зіткнень на плацдармах на лівому березі річки Дніпро.
На решті напрямків, як заявили у Генштабі, ситуація суттєвих змін не зазнала.
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