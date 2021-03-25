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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27847 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 43131 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 192919 просмотра

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В Днепропетровской области горела квартира: погибла владелица

В Днепропетровской области горела квартира: погибла владелица

Киев  •  УНН

 • 13879 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Днепропетровской области в 5-этажном жилом доме горела квартира. В результате пожара погибла хозяйка. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

25-го марта в 4:08 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в одной из квартир дома города Перещепино Новомосковского района. Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло внутри квартиры, расположенной на первом этаже 5-этажного жилого дома.

Внутри помещения пожарные обнаружили тело погибшей хозяйки — женщины, 1939 года рождения.

Огонь повредил диван и домашние вещи в одной из комнат квартиры на площади 15 кв.м.

Напомним

В Днепре в результате пожара в неэксплуатируемых дома погибли два человека .

В Одессе произошел пожар в двухэтажном частном доме. при ликвидации которой погиб командир отделения государственной пожарно-спасательной части.

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