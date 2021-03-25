На Дніпропетровщині горіла квартира: загинула власниця
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Дніпропетровській області у 5-поверховому житловому будинку горіла квартира. Внаслідок пожежі загинула власниця. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Деталі
25-го березня о 04:08 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир будинку міста Перещепине Новомосковського району. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло всередині квартири, розташованої на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку.
Всередині помешкання вогнеборці виявили тіло загиблої власниці — жінки, 1939 року народження.
Вогонь пошкодив диван та домашні речі в одній з кімнат квартири на площі 15 кв.м.
Нагадаємо
У Дніпрі внаслідок пожежі в неексплуатованому будинку загинуло дві особи.
В Одесі сталася пожежа у двоповерховому приватному будинку. під час ліквідації якої загинув командир відділення державної пожежно-рятувальної частини.