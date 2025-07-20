На Днепропетровщине в результате российского удара пострадали пять человек, есть разрушения

В Днепропетровской области в результате атаки российских БпЛА пять человек получили ранения. Кроме того, повреждены частные и многоэтажные дома, газопровод, линия электропередач и фермерское хозяйство, пишет УНН со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

Агрессор продолжал терроризировать Никопольщину, применяя дроны и артиллерию. Целился по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам. Повреждены 6 частных домов, газопровод и линия электропередач. По уточненной информации, из-за попадания вражеского дрона, которое произошло вчера вечером, в Никополе горел гараж. Возгорание потушили - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг применил БпЛА против Васильковской громады Синельниковщины. В результате пожара было уничтожено зерно на фермерском хозяйстве. Сейчас огонь потушен.

По уточненным данным, в результате вчерашнего ракетного удара в этой громаде пострадали пять человек. Мужчина 70 лет в тяжелом состоянии. Еще один 71-летний пострадавший на амбулаторном лечении. Среди раненых также женщины 41 и 70 лет и 59-летний мужчина.

"В Межевской громаде из-за атаки FPV-дронами задело инфраструктуру", - сообщили в ОВА.

В ОВА также сообщили, что из-за массированной атаки на Павлоград, в городе, кроме учебного заведения и частного дома, повреждены 27 многоэтажек.

Дополнение

19 июля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли трое гражданских в Константиновке, Покровске и Райском. Еще шесть человек, в том числе четверо из Константиновки и двое из Райского, получили ранения.

российские войска обстреляли поселок Зимовник вблизи Херсона, ранив 17-летнюю девушку и ее 51-летнего отца. Оба госпитализированы с взрывными травмами и другими повреждениями.