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Усик у п’ятому раунді переміг Дюбуа нокаутом і став абсолютним чемпіоном світу (відео)
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На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждало п’ятеро людей, є руйнування

Київ • УНН

 • 630 перегляди

На Дніпропетровщині внаслідок російських атак п'ятеро людей отримали поранення, пошкоджено будинки, газогін, електромережі та фермерське господарство. У Нікополі горів гараж, а у Васильківській громаді знищено зерно.

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждало п’ятеро людей, є руйнування

У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських БпЛА п’ятеро людей зазнали поранень. Крім того, зазнали пошкоджень приватні та багатоповерхові будинки, газолін, лінія електропередач і фермерське господарство, пише УНН з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Агресор продовжував тероризувати Нікопольщину, застосовуючи дрони й артилерію. Цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені 6 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. За уточненою інформацією, через влучання ворожого дрону, яке сталося вчора надвечір, у Нікополі горів гараж. Загоряння приборкали

- говориться в повідомленні.

Зазначається, що ворог застосував БпЛА проти Васильківської громади Синельниківщини. Внаслідок пожежі було знищено зерно на фермерському господарстві. Наразі вогонь приборкано.

За уточненими даними, внаслідок вчорашнього ракетного удару у цій громаді постраждали пʼятеро людей. Чоловік 70 років у важкому стані. Ще один 71-річний потерпілий на амбулаторному лікуванні. Серед поранених також жінки 41 і 70 років та 59-річний чоловік.

"У Межівській громаді через атаку FPV-дронами зачепило інфраструктуру", - повідомили в ОВА.

В ОВА також повідомили, що через масовану атаку на Павлоград, у місті, окрім навчального закладу і приватної оселі, пошкоджені 27 багатоповерхівок.

Доповнення

19 липня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє цивільних у Костянтинівці, Покровську та Райському. Ще шестеро людей, зокрема четверо з Костянтинівки та двоє з Райського, отримали поранення.

російські війська обстріляли селище Зимівник поблизу Херсона, поранивши 17-річну дівчину та її 51-річного батька. Обох госпіталізовано з вибуховими травмами та іншими ушкодженнями.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Покровськ
Донецька область
Дніпропетровська область
Костянтинівка
Павлоград
Херсон
Tesla
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