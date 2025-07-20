На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждало п’ятеро людей, є руйнування

У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських БпЛА п’ятеро людей зазнали поранень. Крім того, зазнали пошкоджень приватні та багатоповерхові будинки, газолін, лінія електропередач і фермерське господарство, пише УНН з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Агресор продовжував тероризувати Нікопольщину, застосовуючи дрони й артилерію. Цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені 6 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. За уточненою інформацією, через влучання ворожого дрону, яке сталося вчора надвечір, у Нікополі горів гараж. Загоряння приборкали - говориться в повідомленні.

Зазначається, що ворог застосував БпЛА проти Васильківської громади Синельниківщини. Внаслідок пожежі було знищено зерно на фермерському господарстві. Наразі вогонь приборкано.

За уточненими даними, внаслідок вчорашнього ракетного удару у цій громаді постраждали пʼятеро людей. Чоловік 70 років у важкому стані. Ще один 71-річний потерпілий на амбулаторному лікуванні. Серед поранених також жінки 41 і 70 років та 59-річний чоловік.

"У Межівській громаді через атаку FPV-дронами зачепило інфраструктуру", - повідомили в ОВА.

В ОВА також повідомили, що через масовану атаку на Павлоград, у місті, окрім навчального закладу і приватної оселі, пошкоджені 27 багатоповерхівок.

Доповнення

19 липня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє цивільних у Костянтинівці, Покровську та Райському. Ще шестеро людей, зокрема четверо з Костянтинівки та двоє з Райського, отримали поранення.

російські війська обстріляли селище Зимівник поблизу Херсона, поранивши 17-річну дівчину та її 51-річного батька. Обох госпіталізовано з вибуховими травмами та іншими ушкодженнями.