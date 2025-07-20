На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждало п’ятеро людей, є руйнування
Київ • УНН
На Дніпропетровщині внаслідок російських атак п'ятеро людей отримали поранення, пошкоджено будинки, газогін, електромережі та фермерське господарство. У Нікополі горів гараж, а у Васильківській громаді знищено зерно.
У Дніпропетровській області внаслідок атаки російських БпЛА п’ятеро людей зазнали поранень. Крім того, зазнали пошкоджень приватні та багатоповерхові будинки, газолін, лінія електропередач і фермерське господарство, пише УНН з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
Агресор продовжував тероризувати Нікопольщину, застосовуючи дрони й артилерію. Цілив по райцентру, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджені 6 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. За уточненою інформацією, через влучання ворожого дрону, яке сталося вчора надвечір, у Нікополі горів гараж. Загоряння приборкали
Зазначається, що ворог застосував БпЛА проти Васильківської громади Синельниківщини. Внаслідок пожежі було знищено зерно на фермерському господарстві. Наразі вогонь приборкано.
За уточненими даними, внаслідок вчорашнього ракетного удару у цій громаді постраждали пʼятеро людей. Чоловік 70 років у важкому стані. Ще один 71-річний потерпілий на амбулаторному лікуванні. Серед поранених також жінки 41 і 70 років та 59-річний чоловік.
"У Межівській громаді через атаку FPV-дронами зачепило інфраструктуру", - повідомили в ОВА.
В ОВА також повідомили, що через масовану атаку на Павлоград, у місті, окрім навчального закладу і приватної оселі, пошкоджені 27 багатоповерхівок.
Доповнення
19 липня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє цивільних у Костянтинівці, Покровську та Райському. Ще шестеро людей, зокрема четверо з Костянтинівки та двоє з Райського, отримали поранення.
російські війська обстріляли селище Зимівник поблизу Херсона, поранивши 17-річну дівчину та її 51-річного батька. Обох госпіталізовано з вибуховими травмами та іншими ушкодженнями.