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На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы: продолжаются поиски переправщика

На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы: продолжаются поиски переправщика

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 12:38  •  8482 просмотра

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Пограничники на Буковине задержали трех человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, и разыскивают контрабандиста, который им помогал.

На Буковине в Черновицкой области пограничники задержали трех нарушителей границы, продолжаются поиски переправщика. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

4 января, днем, пограничники отдела пограничной службы "Селятин" задержали трех правонарушителей. Они направлялись к границе горными тропами в пределах пограничной полосы в Вижницком районе Черновицкой области,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для прекращения противоправных действий охранникам границы пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов. Группу мужчин, которые планировали незаконно добраться до Румынии, удалось обнаружить и задержать с помощью технических средств наблюдения и служебной собаки.

Жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей были задержаны за несколько метров до линии государственной границы.

Задержанные правонарушители доставлены в пограничное подразделение и оформлены документы о привлечении к ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

За злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Госпогранслужбы на одного из мужчин также составлены материалы по ст.185-10 КУоАП. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.

Напомним

Пограничники в Закарпатской области обнаружили группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины прятались в лесу неподалеку от границы с сумками с вещами первой необходимости, заплатив переправщикам от 500 до 4000 долларов США за помощь в нелегальном пересечении границы. После задержания группу доставили для составления административных протоколов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
bukovinaБуковина
ruminiyaРумыния
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
chernovtsiЧерновцы
ivano-frankovskИвано-Франковск
На Буковині з пострілами затримали порушників кордону: тривають пошуки переправника
Border guards detain border violators in Bukovyna at gunpoint: search for smuggler continues
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