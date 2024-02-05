На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы: продолжаются поиски переправщика

На Буковине в Черновицкой области пограничники задержали трех нарушителей границы, продолжаются поиски переправщика. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

4 января, днем, пограничники отдела пограничной службы "Селятин" задержали трех правонарушителей. Они направлялись к границе горными тропами в пределах пограничной полосы в Вижницком районе Черновицкой области, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для прекращения противоправных действий охранникам границы пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов. Группу мужчин, которые планировали незаконно добраться до Румынии, удалось обнаружить и задержать с помощью технических средств наблюдения и служебной собаки.

Жители Ивано-Франковской и Черновицкой областей были задержаны за несколько метров до линии государственной границы.

Задержанные правонарушители доставлены в пограничное подразделение и оформлены документы о привлечении к ответственности по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

За злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащих Госпогранслужбы на одного из мужчин также составлены материалы по ст.185-10 КУоАП. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.

Напомним

Пограничники в Закарпатской области обнаружили группу мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу с Венгрией. Мужчины прятались в лесу неподалеку от границы с сумками с вещами первой необходимости, заплатив переправщикам от 500 до 4000 долларов США за помощь в нелегальном пересечении границы. После задержания группу доставили для составления административных протоколов.