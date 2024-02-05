На Буковині з пострілами затримали порушників кордону: тривають пошуки переправника
Київ • УНН
Прикордонники на Буковині затримали трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, і розшукують контрабандиста, який їм допомагав.
На Буковині у Чернівецькій області прикордонники затримали трьох порушників кордону, тривають пошуки переправника. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.
4 січня, вдень, охоронці кордону відділу прикордонної служби "Селятин" затримали трьох правопорушників. Вони прямували до кордону гірськими стежками в межах прикордонної смуги у Вижницькому районі Чернівецької області,
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Зазначається, що для припинення протиправних дій охоронцям кордону довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів. Групу чоловіків, які планували незаконно дістатися до Румунії, вдалося виявити та затримати за допомогою технічних засобів спостереження та службового собаки.
Жителів Івано-Франківської та Чернівецької областей було затримано за кілька метрів до лінії державного рубежу.
Затриманих правопорушників доставлено до прикордонного підрозділу та оформлено документи щодо притягнення до відповідальності за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
За злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Держприкордонслужби на одного з чоловіків також складено матеріали за ст.185-10 КУпАП. Подальшу долю затриманих вирішить суд.
Нагадаємо
Прикордонники в Закарпатській області виявили групу чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Угорщиною. Чоловіки ховалися в лісі неподалік від кордону з сумками з речами першої потреби, заплативши переправникам від 500 до 4000 доларів США за допомогу в нелегальному перетині кордону. Після затримання групу доставили для складання адміністративних протоколів.