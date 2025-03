МИД РФ прокомментировал обвинения британской премьерши

МИД РФ разместило на своей странице фотографию Терезы Мэй с бокалом красного вина, цитируя ее речь: "Мы знаем, что вы делаете".

"А мы также знаем, что делаете вы, дорогая Тереза, мы надеемся, что однажды вы попробуете крымское красное вино "Массандра", - сказано в сообщении.

Напомним, 13 ноября премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила президента РФ Владимира Путина в использовании информации в качестве оружия, аннексии Крыма и разжигании войны в Донбассе.

#UK Prime Minister @theresa_may on @Russia: “We know what you are doing”. We know what YOU are doing as well. Dear Theresa, we hope, one day you will try Crimean #Massandra red winepic.twitter.com/XmqT9ghSef

