МЗС РФ прокоментувало звинувачення британської прем’єрки

МЗС РФ розмістило на своїй сторінці фотографію Терези Мей з келихом червоного вина, цитуючи її промову: "Ми знаємо, що ви робите".

"А ми також знаємо, що робите ви, люба Тереза, ми сподіваємося, що одного дня ви спробуєте кримське червоне вино "Массандра," – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада прем'єр Великобританії Тереза Мей звинуватила президента РФ Володимира Путіна в використанні інформації в якості зброї, анексії Криму та розпалюванні війни в Донбасі.

#UK Prime Minister @theresa_may on @Russia: “We know what you are doing”. We know what YOU are doing as well. Dear Theresa, we hope, one day you will try Crimean #Massandra red wine pic.twitter.com/XmqT9ghSef

— MFA Russia