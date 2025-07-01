МВД Украины выступило с заявлением относительно публикаций мэра Днепра Бориса Филатова: детали

Министерство внутренних дел Украины отреагировало на публикации мэра Днепра Бориса Филатова относительно некоторых чувствительных тем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Детали

На днях Борис Филатов в соцсетях опубликовал обращение к главе МВД Игорю Клименко, в котором упомянул об убийстве известного языковеда Ирины Фарион в 2024 году. Как отметил Филатов, во многих украинских СМИ появилась новость о том, что во время заседания Шевченковского районного суда Львова, где рассматривается уголовное производство в отношении подозреваемого Вячеслава Зинченко, стало известно о том, что в облачном хранилище телефона предполагаемого преступника Зинченко есть записи о нахождении там PDF-файлов с досье не только на погибшую, но и еще на ряд людей.

По словам Филатова, это может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, которые подлежали физическому уничтожению. Мэр Днепра добавил, что он также есть в этом списке: кроме него, в данном списке есть персональные данные общественного активиста Сергея Стерненко. Напомним, в мае 2025 года на него было совершено покушение: впоследствии СБУ задержала 45-летнюю женщину, ей сообщили о подозрении в совершении покушения.

В связи с указанным, на основании ст.ст. 1, 4, 7, 19 Закона Украины "Об обращениях граждан" прошу Вас, Игорь Владимирович, предоставить информацию о том, почему я, как гражданин Украины и мэр миллионного прифронтового города, не был предупрежден сотрудниками МВД Украины о наличии в отношении меня досье у Зинченко? Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, присутствовавших во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в обязанности которых входят профилактика и предотвращение преступлений? – пишет Филатов.

Реакция МВД

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что считают недопустимым "использование чувствительных тем, связанных с безопасностью граждан, для создания манипуляций, провокаций и использования в собственных политических целях".

Призываем отдельных политиков воздержаться от распространения субъективных оценок, которые могут дезинформировать общество и создавать иллюзию "двойных стандартов", которых на самом деле не существует. Единственный стандарт, на который опирается следствие Национальной полиции - это Закон – заявили в МВД.

Дополнение

Шевченковский районный суд Львова продлил до 4 августа арест Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион.

Также УНН сообщал, что согласно декларации за 2024 год мэр Днепра Борис Филатов указал коллекцию японского искусства на более чем 50 млн грн, авто и мотоциклы, а также недвижимость, наличные в долларах и гривнах, доходы от аренды.