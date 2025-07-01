МВД Украины выступило с заявлением относительно публикаций мэра Днепра Бориса Филатова: детали
Киев • УНН
В МВД раскритиковали публикации мэра Днепра Бориса Филатова, которые касались безопасности граждан. Ведомство предостерегло от манипуляций и использования "чувствительных тем" в политических целях.
Министерство внутренних дел Украины отреагировало на публикации мэра Днепра Бориса Филатова относительно некоторых чувствительных тем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.
Детали
На днях Борис Филатов в соцсетях опубликовал обращение к главе МВД Игорю Клименко, в котором упомянул об убийстве известного языковеда Ирины Фарион в 2024 году. Как отметил Филатов, во многих украинских СМИ появилась новость о том, что во время заседания Шевченковского районного суда Львова, где рассматривается уголовное производство в отношении подозреваемого Вячеслава Зинченко, стало известно о том, что в облачном хранилище телефона предполагаемого преступника Зинченко есть записи о нахождении там PDF-файлов с досье не только на погибшую, но и еще на ряд людей.
По словам Филатова, это может свидетельствовать о том, что был составлен определенный список граждан Украины, которые подлежали физическому уничтожению. Мэр Днепра добавил, что он также есть в этом списке: кроме него, в данном списке есть персональные данные общественного активиста Сергея Стерненко. Напомним, в мае 2025 года на него было совершено покушение: впоследствии СБУ задержала 45-летнюю женщину, ей сообщили о подозрении в совершении покушения.
В связи с указанным, на основании ст.ст. 1, 4, 7, 19 Закона Украины "Об обращениях граждан" прошу Вас, Игорь Владимирович, предоставить информацию о том, почему я, как гражданин Украины и мэр миллионного прифронтового города, не был предупрежден сотрудниками МВД Украины о наличии в отношении меня досье у Зинченко? Почему я должен узнавать вышеуказанную информацию от журналистов, присутствовавших во время судебного заседания, а не от представителей правоохранительных органов, в обязанности которых входят профилактика и предотвращение преступлений?
Реакция МВД
В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что считают недопустимым "использование чувствительных тем, связанных с безопасностью граждан, для создания манипуляций, провокаций и использования в собственных политических целях".
Призываем отдельных политиков воздержаться от распространения субъективных оценок, которые могут дезинформировать общество и создавать иллюзию "двойных стандартов", которых на самом деле не существует. Единственный стандарт, на который опирается следствие Национальной полиции - это Закон
Дополнение
Шевченковский районный суд Львова продлил до 4 августа арест Вячеславу Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион.
Также УНН сообщал, что согласно декларации за 2024 год мэр Днепра Борис Филатов указал коллекцию японского искусства на более чем 50 млн грн, авто и мотоциклы, а также недвижимость, наличные в долларах и гривнах, доходы от аренды.