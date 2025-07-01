МВС України виступило із заявою щодо публікацій мера Дніпра Бориса Філатова: деталі

$41.780.14
48.990.20
ukenru
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
10:00 • 1404 перегляди
Майже 19 дивізій і 42 танкових батальйони: озвучена кількість втрат росіян за перше півріччя 2025 року
Ексклюзив
08:13 • 9410 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
06:15 • 54397 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
05:50 • 64870 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 41331 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 106130 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 162906 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:57 • 78849 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
30 червня, 10:13 • 77493 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
30 червня, 09:40 • 82409 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
54%
747мм
Популярнi новини
Саміт НАТО-2026 відбудеться в Анкарі - Ердоган1 липня, 00:36 • 30401 перегляди
Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району1 липня, 02:04 • 36913 перегляди
США вимагають від рф повернути викрадених українських дітей - проєкт резолюції1 липня, 03:06 • 58935 перегляди
Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС05:50 • 34576 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат07:10 • 25063 перегляди
Публікації
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО06:15 • 54398 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році05:50 • 64871 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють30 червня, 14:37 • 93764 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 104075 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 162906 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Клименко Ігор Володимирович
Віктор Ляшко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Польща
Греція
Реклама
УНН Lite
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат07:10 • 26284 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 110908 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 112845 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 109027 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 118751 перегляди
Актуальне
Тор (ЗРК)
С-300
С-400
Truth Social
Шахед-136

МВС України виступило із заявою щодо публікацій мера Дніпра Бориса Філатова: деталі

Київ • УНН

 • 521 перегляди

У МВС розкритикували публікації мера Дніпра Бориса Філатова, які стосувалися безпеки громадян. Відомство застерегло від маніпуляцій та використання “чутливих тем” у політичних цілях.

МВС України виступило із заявою щодо публікацій мера Дніпра Бориса Філатова: деталі

Міністерство внутрішніх справ України відреагувало на публікації міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо деяких чутливих тем. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

Днями Борис Філатов у соцмережах опублікував звернення до голови МВС Ігоря Клименка, в якому згадав про вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон в 2024 році. Як зазначив Філатов, в багатьох українських ЗМІ зʼявилася новина про те, що під час засідання Шевченківського районного суду Львова, де розглядається кримінальне провадження відносно підозрюваного Вʼячеслава Зінченка, стало відомо про те, що в хмарному сховищі телефону ймовірного злочинця Зінченка є записи про знаходження там PDF-файлів із досьє не лише на загиблу, а й ще на низку людей.

За словами Філатова, може свідчити про те, що був складений певний список громадян України, котрі підлягали фізичному знищенню. Міський голова Дніпра додав, що він також є в цьому списку: крім нього, у даному списку є персональні дані громадського активіста Сергія Стерненка. Нагадаємо, у травні 2025 року на нього було здійснено замах: згодом СБУ затримала 45-річну жінку, їй повідомили про підозру у вчиненні замаху.

У зв’язку із зазначеним, на підставі ст.ст. 1, 4, 7, 19 Закону України "Про звернення громадян" прошу Вас, Ігоре Володимировичу, надати інформацію про те, чому я, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно мене досьє у Зінченка? Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам?

– пише Філатов.

Реакція МВС

У міністерстві внутрішніх справ України заявили, що вважають неприпустимим "використання чутливих тем, пов’язаних із безпекою громадян, для створення маніпуляцій, провокацій та використання у власних політичних цілях".

Закликаємо окремих політиків утриматися від поширення суб’єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію "подвійних стандартів", яких насправді не існує. Єдиний стандарт, на який опирається слідство Національної поліції - це Закон

– заявили у МВС.

Доповнення

Шевченківський районний суд Львова продовжив до 4 серпня арешт В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

Також УНН повідомляв, що згідно декларації за 2024 рік міський голова Дніпра Борис Філатов вказав колекцію японського мистецтва на понад 50 млн грн, авто та мотоцикли, а також нерухомість, готівку в доларах та гривнях, доходи від оренди.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Національна поліція України
Дніпро (місто)
Міністерство внутрішніх справ України
Клименко Ігор Володимирович
Україна
Львів
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9