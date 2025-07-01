МВС України виступило із заявою щодо публікацій мера Дніпра Бориса Філатова: деталі

Міністерство внутрішніх справ України відреагувало на публікації міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо деяких чутливих тем. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

Днями Борис Філатов у соцмережах опублікував звернення до голови МВС Ігоря Клименка, в якому згадав про вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон в 2024 році. Як зазначив Філатов, в багатьох українських ЗМІ зʼявилася новина про те, що під час засідання Шевченківського районного суду Львова, де розглядається кримінальне провадження відносно підозрюваного Вʼячеслава Зінченка, стало відомо про те, що в хмарному сховищі телефону ймовірного злочинця Зінченка є записи про знаходження там PDF-файлів із досьє не лише на загиблу, а й ще на низку людей.

За словами Філатова, може свідчити про те, що був складений певний список громадян України, котрі підлягали фізичному знищенню. Міський голова Дніпра додав, що він також є в цьому списку: крім нього, у даному списку є персональні дані громадського активіста Сергія Стерненка. Нагадаємо, у травні 2025 року на нього було здійснено замах: згодом СБУ затримала 45-річну жінку, їй повідомили про підозру у вчиненні замаху.

У зв’язку із зазначеним, на підставі ст.ст. 1, 4, 7, 19 Закону України "Про звернення громадян" прошу Вас, Ігоре Володимировичу, надати інформацію про те, чому я, як громадянин України та міський голова мільйонного прифронтового міста, не був попереджений працівниками МВС України про наявність відносно мене досьє у Зінченка? Чому я повинен дізнаватись вищевказану інформацію від журналістів, які були присутні під час судового засідання, а не від представників правоохоронних органів, до чиїх обовʼязків входять профілактика та запобігання злочинам? – пише Філатов.

Реакція МВС

У міністерстві внутрішніх справ України заявили, що вважають неприпустимим "використання чутливих тем, пов’язаних із безпекою громадян, для створення маніпуляцій, провокацій та використання у власних політичних цілях".

Закликаємо окремих політиків утриматися від поширення суб’єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію "подвійних стандартів", яких насправді не існує. Єдиний стандарт, на який опирається слідство Національної поліції - це Закон – заявили у МВС.

Доповнення

Шевченківський районний суд Львова продовжив до 4 серпня арешт В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

Також УНН повідомляв, що згідно декларації за 2024 рік міський голова Дніпра Борис Філатов вказав колекцію японського мистецтва на понад 50 млн грн, авто та мотоцикли, а також нерухомість, готівку в доларах та гривнях, доходи від оренди.