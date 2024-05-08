Мужчина пытался выехать за границу, подделав документы о смерти жены

Псевдовдовца задержали на пункте пропуска "Лужанка" на венгерской границе. Мужчина с помощью поддельных документов о смерти жены пытался попасть в Венгрию вместе со своей 16-летней дочерью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

По данным Госпогранслужбы задержанным оказался 44-летний харьковчанин. Как основание для выезда за границу во время действия военного положения, мужчина предоставил на паспортный контроль свидетельство о смерти жены и решение суда об установлении факта ее смерти.

Впрочем, во время проверки документов, пограничники выяснили, что они полностью сфальсифицированы. К тому же, в ходе собеседования с "вдовцом" было установлено, что его жена жива и сейчас находится за границей.

Об обнаружении в действиях украинца признаков преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ пограничники сообщили сотрудникам полиции.

Дополнение

Попытки незаконного пересечения границы они продолжают фиксироваться фактически ежедневно. Большинство попыток фиксируется по зеленому участку границы возле границы с Румынией и Молдовой.

Пограничников пытались подкупить более тысячи раз с начала действия военного положения