Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Мужчина пытался выехать за границу, подделав документы о смерти жены
В США нашли тело последнего рабочего после обвала моста в Балтиморе
Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский
"Просто играли в футбол": в ОВА рассказали о состоянии раненых из-за атаки рф детей
В Одессе мужчина зарезал подростка за отказ дать закурить: что известно
В ЕС обсуждают возможное влияние закона об "иноагентах" на евроинтеграцию Грузии - СМИ
Оккупанты придумали способ, как легализовать хищения авдеевского коксохима - Центр сопротивления
Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида
Уничтожение оружия и служебной документации "черной роты" Беркута во время Майдана: будут судить двух экс-командиров
Foreign Affairs: украинские удары по российским НПЗ работают эффективнее, чем западные санкции
Популярные
Стартовали съемки второго сезона "Венздей"
В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры
На Полтавщине - попадание в объект энергетической инфраструктуры
Международный день Красного креста и Красного полумесяца, День осла, День рождения "Кока-колы". Что еще можно отметить 8 мая
На Львовщине и Франковщине раздаются взрывы, работает ПВО
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Мужчина пытался выехать за границу, подделав документы о смерти жены
44-летний харьковчанин пытался выехать в Венгрию со своей 16-летней дочерью, подделав документы о смерти жены, но был задержан на КПП "Лужанка" на венгерской границе.
В США нашли тело последнего рабочего после обвала моста в Балтиморе
Спасательные бригады нашли останки шестого и, вероятно, последнего рабочего, погибшего во время столкновения корабля с мостом Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, что стало важной вехой в поиске жертв трагического события.
Как нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы нигде не заканчивались - Зеленский
Как и нацизм Гитлера, нацизм путина хочет, чтобы его границы не заканчивались нигде, стремясь господствовать и подчинить мир с помощью насилия и пропаганды. По словам Зеленского, его остановит мужество и решимость тех, кто противостоит злу и защищает жизнь.
"Просто играли в футбол": в ОВА рассказали о состоянии раненых из-за атаки рф детей
Трое детей в возрасте 13-15 лет были серьезно ранены во время игры в футбол в Харькове в результате российской атаки, и врачи борются за их жизнь.
В Одессе мужчина зарезал подростка за отказ дать закурить: что известно
24-летний харьковчанин зарезал 16-летнего парня в Одессе за то, что тот отказался дать ему закурить, и теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.
В ЕС обсуждают возможное влияние закона об "иноагентах" на евроинтеграцию Грузии - СМИ
Послы ЕС выразили обеспокоенность относительно закона Грузии об "иностранных агентах" и его потенциального влияния на процесс европейской интеграции страны.
Оккупанты придумали способ, как легализовать хищения авдеевского коксохима - Центр сопротивления
российские оккупанты придумали схему передачи в собственность российскому "инвестору" Авдеевского коксохимического завода, одного из крупнейших коксохимических предприятий Европы, с целью легализации кражи.
Рада призвала мир признать депортацию крымских татар 1944 года актом геноцида
Рада призвала признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом, усилить поддержку Украины против российской агрессии, отреагировать на нарушения прав человека в оккупированном Крыму и создать трибунал по российской агрессии против Украины, а также требует от россии снять ограничения в отношении крымскотатарских институтов.
Уничтожение оружия и служебной документации "черной роты" Беркута во время Майдана: будут судить двух экс-командиров
Двух экс-командиров "черной роты" "Беркута" будут судить за организацию уничтожения оружия и служебных документов, которые использовались во время протестов на Майдане для сокрытия преступлений против протестующих.
Foreign Affairs: украинские удары по российским НПЗ работают эффективнее, чем западные санкции
Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы существенно подорвали способность России перерабатывать сырую нефть в пригодное для использования топливо, такое как бензин и дизельное топливо. Благодаря этому россия вынуждена была запретить экспорт бензина на 6 месяцев, несмотря на то, что она является крупным производителем нефти.